Rynek pracy po pandemicznym szoku musi się teraz zmierzyć z nowym wyzwaniem: wojną za wschodnią granicą. Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego do Polski przyjechało ponad 2,6 mln Ukraińców, z czego większość być może będzie szukała zatrudnienia w Polsce. Z raportu Grant Thornton wynika, że pracodawcy gotowi są zwiększać liczbę stanowisk.

Rynek pracy skurczył się przez pandemię. Wielu pracowników bezpowrotnie zrezygnowało z pracy, z która wymagała bezpośredniego kontaktu z klientem. Obecnie, po dwóch latach pandemii, rynek wychodzi na prostą i gotowy jest na nowych pracowników. Jak wynika z badania Grant Thornton, pandemiczny kryzys przeszedł do historii, a rynek pracy od roku stale przybiera na sile.

Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych osiąga same dodatnie wyniki. W marcu 2022 roku pracodawcy opublikowali 359,9 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 30 proc. w porównaniu do marca ubiegłego roku.

Ofert pracy przybywa. Ukraińcy znajdą zatrudnienie z Polsce?

360 tys. nowych wakatów w marcu 2022 roku być może szybko zostanie obsadzonych. Polską granicę przekraczają głównie kobiety z dziećmi. Ukrainki mogą znaleźć zatrudnienie w wielu branżach, od gastronomii, hotelarstwa, czy administrację, po dział IT czy rynek finansowy. W branży IT ofert pracy niezmiennie jest najwięcej. Rąk do pracy brakuje także w działach HR i sektorze związanym z rekrutacją.

Grant Thornton podaje, że liczba nowych ofert pracy w marcu była największa w całej historii tego badania.

Ten wynik potwierdza przedstawianą od kilku edycji raportu tezę, że rynek pracy po głębokim załamaniu w 2020 roku nie tylko odrobił straty wywołane koronawirusem, ale zrobił to wręcz z silną nadwyżką, tzn. popyt na pracowników w Polsce jest obecnie znacznie wyższy niż przed pandemią Grant Thornton

W samym marcu 2022 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych aktywnych było 681,5 tys. ogłoszeń o pracę (brane pod uwagę też ogłoszenia, które zostały opublikowane w poprzednich miesiącach i w marcu nadal były aktywne).

Gdzie szukać pracy? Wśród badanych miast od początku pandemii najlepiej pod względem liczby aktywnych ofert pracy radzi sobie Warszawa. W marcu 2022 roku, w stolicy opublikowano aż 44,8 tys. ofert pracy (41 proc. więcej niż rok temu). Za stolicą Polski zawsze znajduje się Kraków (21,3 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych, co stanowi wzrost o 40 proc. rok do roku) oraz Wrocław (13,8 tys. ogłoszeń, wzrost rok do roku o 49 proc.)

W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców najwięcej ogłoszeń znajdziemy w Krakowie (15,8 ofert na 1000 mieszkańców).Tuż za Krakowem jest Warszawa, w której przypadało średnio 25 ofert na tysiąc mieszkańców. Nadal najgorzej wypada Poznań – w minionym miesiącu wskaźnik ten wyniósł tylko 5,1.

- Mnogość ofert pracy w Polsce to dobra wiadomość dla obywateli Ukrainy uciekających do naszego kraju przez wojną. Być może nie zawsze będą oni w stanie znaleźć pracę w swoim zawodzie, ale z pewnością będą w stanie się tu utrzymać, podejmując – przy najmniej na początku – oferty poniżej swoich kwalifikacji – podsumował Maciej Michalewski CEO Element. Recruitment Automation Software.

RadioZET.pl/Grant Thornton