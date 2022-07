Praca dla Ukraińców. Ważne zmiany w prawie

Praca dla Ukraińców wiąże się z szeregiem formalności dla pracodawcy. Dyrektor ds. projektów międzynarodowych agencji Trenkwalder Daniel Sola w rozmowie z PAP wyjaśnił, co dokładnie zmieni się w przepisach od 15 lipca.

Nowe prawo od 15 lipca. Chodzi o zatrudnianie Ukraińców

Cudzoziemcy coraz częściej legalizują swój pobyt w Polsce. ZUS przekazał informację, że już ponad milion obywateli innych krajów płaci składki w Polsce, z czego prawie 730 tys. to Ukraińcy. Eksperci przypominają o ważnych terminach dla pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców. Wyjaśniają, że w piątek 15 lipca wchodzą w życie kolejne zmiany w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców, najwięcej w tzw. powiadomieniach o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy.

- Nowelizacja nakłada nowe obowiązki na pracodawców, ale zakładam, że intencją ustawodawcy było równe traktowanie wszystkich pracowników i zapobieganie nadużyciom, takim jak np. zaniżanie wynagrodzenia czy zatrudnianie na mniej niż pół etatu - stwierdził dyrektor ds. projektów międzynarodowych agencji Trenkwalder Daniel Sola.

W świetle prawa praca Ukraińców będzie legalna tylko wtedy, jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Eksperci przypomnieli, że firmy na złożenie zaległych powiadomień o zatrudnieniu pracodawcy mają czas do czwartku 14 lipca.

"Prawo to dotyczy tylko dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski. Powiadomienia składane są przez pracodawców w Powiatowych Urzędach Pracy i ważne są do 24 sierpnia 2023 r" - wskazano w komentarzu agencji Trenkwalder. Agencja podała, że dotąd takie powiadomienia zastępowały płatne oświadczenia o powierzeniu pracy. Jeśli pracodawca nie wniesie więc powiadomienia do urzędu do 14 lipca, będzie musiał pozyskać oświadczenie i wnieść opłatę urzędową.

"Wysokość opłaty za Oświadczenie będzie wynosiła 100 zł. Do tej pory pracodawca był zobowiązany do zapłaty 30 zł za Oświadczenie, które składał, chcąc zatrudnić obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii czy Rosji" – stwierdzono w komentarzu.

RadioZET.pl/PAP