Praca kontra zasiłki. Tusk: jakaś premia za robotę musi być

Donald Tusk chce przywrócić w Polsce wartość pracy. Szef Platformy Obywatelskiej na spotkaniu w Szczecinku stwierdził, że wynagrodzenia powinny być wyższe niż zapomogi i wsparcie socjalne oferowane przez państwo. Przytoczył przykłady pracowniczek pomocy społecznej, które za swoją pracę otrzymują mniej pieniędzy, niż osoby, którym pomagają.

- One mówią: będziemy dalej to robić, ale często łapiemy się na tym, że opiekujemy się ludźmi, których sytuacja finansowa jest lepsza niż nasza, tylko my pracujemy po te 12, 14 godzin na dobę – powiedział Tusk. Szef PO zaznaczył, że trzeba „przywrócić zdrowe proporcje w Polsce”, tak by Polacy, którzy pracują, mieli do dyspozycji więcej pieniędzy niż osoby, które żyją z zasiłków pomocy społecznej.

Tusk o pomocy socjalnej. „Trzeba przywrócić zdrowe proporcje”

Tusk stwierdził, że obecna władza w dużej mierze marnotrawi pieniądze. Zaznaczył przy tym, że nikt kto otrzymał pomoc, nie powinien zostać jej pozbawiony.

- Ludzie nie są winni temu, że władza podejmuje złe decyzje. Poziom pomocy, jaki państwo kiedyś zaoferowało, i tak musi być utrzymany — stwierdził szef PO.

Donald Tusk wskazał jednak, że obecny system może być demoralizujący dla osób, które ciężko pracują i zderzają się z rzeczywistością, odkrywając, że osoby bez pracy dostają od państwa więcej, niż one zarabiają.

- Z drugiej strony też widzą, ile tych pieniędzy się marnuje, jak często zdarza się sytuacja, w której ten, kto nie pracuje, ma więcej pieniędzy od tego, kto pracuje 12, 16, 18 godzin na dobę, urywa sobie ręce i czasami słyszy od osoby, która nie pracuje: a po co ty się tak męczysz – powiedział Tusk.

Szef Platformy zadeklarował, że „należy przywrócić zdrowe proporcje w Polsce” i sprawić, żeby praca opłacała się bardziej, niż zasiłki.

- To znaczy, im ciężej pracujesz, tym lepiej zarabiasz. Jakaś premia za robotę, za kreatywność, za to, że harujesz, musi być. Może nie gigantyczna, ale nie może być tak, że praca jest za karę i płaca jest za karę w tej robocie — podkreślił Tusk.

RadioZET.pl/Business Insider Polska