Praca zdalna zostanie uchwalona jeszcze w tym roku. Obecne przepisy to prowizorka

Praca zdalna gdzie tylko się da, a obowiązkowa dla urzędników – takie zalecenie wydał premier Mateusz Morawiecki, gdy zaczął się dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 z powodu piątej fali koronawirusa. Jest to możliwe na podstawie tymczasowych przepisów, wprowadzonych rządowym rozporządzeniem covidowym. Zapisano w nim, że w okresie obowiązywania stanu epidemicznego pracodawca może wysłać pracowników do pracy z domu.

Docelowo przepisy regulujące świadczenie pracy zdalnej mają zostać zapisane w Kodeksie pracy, najprawdopodobniej zastępując zapisy o telepracy. Rozwiązać trzeba przede wszystkim kwestie, które wydają się być problematyczne. Ministerstwo Rozwoju w marcu 2021 roku wskazywało, że brak było nawet porozumienia dotyczącego definicji pracy zdalnej, o zwrocie kosztów wykonywania przez pracownika pracy zdalnej przez pracodawcę nie wspominając. Minister Marlena Maląg oświadczyła w Radiu ZET, że w pracach legislacyjnych dokonano postępów i prawo wprowadzające „elastyczną, zdalną pracę” ma wejść w życie „jeszcze w tym roku”.

Elastyczna, zdalna praca. Maląg o zmianach w Kodeksie pracy

Praca z domu z punktu widzenia pracownika to zarówno oszczędności, jak i dodatkowe koszty. Z budżetu domowego nie wypływają pieniądze na podróże do i z miejsca pracy, jednocześnie jednak pojawiają się wydatki w postaci zwiększonych rachunków za prąd czy dostęp do internetu, a nawet dostosowania stanowiska pracy do wymogów BHP.

W propozycjach regulacji dotyczących pracy zdalnej pojawiły się pomysły partycypowania pracodawcy w tych kosztach – pracodawca używa własnych zasobów, żeby świadczyć pracę. W Holandii zastanawiano się nawet, czy pracodawca nie powinien płacić za zużyty podczas pracy zdalnej papier toaletowy.

O tym, jak będzie wyglądać prawo wprowadzające pracę zdalną w Polsce, dowiemy się w najbliższych miesiącach. Minister rodziny Marlena Maląg przyznała w Radio ZET, że te przepisy „muszą obowiązywać jak najwcześniej”.

Elastyczna praca, zdalna praca - te działania są daleko zaawansowane, jeśli chodzi o wdrożenie. Rozwiązania wejdą jeszcze w tym roku. Jesteśmy na ostatniej ścieżce legislacyjnej przed Radą Ministrów. Marlena Maląg

W projekcie przepisów dotyczących pracy zdalnej znajdowały się następujące propozycje:

praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę. Uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak również w trakcie zatrudnienia

w szczególnych przypadkach praca zdalna będzie mogła być wykonywana także na polecenie pracodawcy, jednak tylko w sytuacji, w której pracownik będzie posiadał warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy

każda ze stron będzie miała możliwość efektywnego wycofania się z wykonywania pracy zdalnej, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia takiej pracy

pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, jak również pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (w tym koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych). W przypadku jednak, gdy do pracy zdalnej będą wykorzystywane materiały i narzędzia pracy stanowiące własność pracownika, obie strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie określające zasady ich wykorzystywania. W takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony

szkolenie wstępne bhp osób zatrudnianych do pracy zdalnej w całości będzie mogło się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

niedopuszczalne będzie zlecanie w ramach pracy zdalnej prac: szczególnie niebezpiecznych, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych, z zastosowaniem substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, żrących, promieniotwórczych, drażniących, uczulających lub innych o nieprzyjemnym zapachu, pylących lub intensywnie brudzących

do badania wypadku przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy o wypadkach przy pracy – z uwzględnieniem prawa pracownika do ochrony życia prywatnego

- Kolejne rozwiązanie, które będziemy wprowadzać, to ułatwienie łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym – zapowiedziała Maląg. Te słowa dotyczą zmian w Kodeksie pracy polegających na dostosowaniu go do postanowień europejskiej dyrektywy work-life balance.

Wśród rewolucyjnych zmian można spodziewać się między innymi dodatkowych dni wolnych od pracy. Zmiany muszą zostać wprowadzone przez kraje członkowskie do sierpnia 2022 roku.

RadioZET.pl