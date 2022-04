Wojna w Ukrainie trwa od ponad miesiąca. Rosyjska agresja pociągnęła za sobą sankcje, które zdaniem premiera są niewystarczające. - Wzywam liderów Unii Europejskiej do zdecydowanego działania, do wdrożenia takich działań, które wreszcie złamią machinę wojenną Władimira Putina, które zabiorą jej powietrze, które doprowadzają do skonfiskowania majątku Federacji Rosyjskiej - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier do liderów UE: zrezygnujecie z rosyjskich surowców

- Musimy przeciwdziałać się zbrodniom. Każdy kto pozwoli, żeby kolejna taka tragedia stawała się faktem pownosi też współodpowiedzialność - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu zaapelował o rezygnację z zakupu rosyjskiego gazu i ropy. „Bez tego da się żyć” – podkreślił premier.

Koleżanki i koledzy z Unii Europejskiej, konieczność nawet lękliwych przemienia w bohaterów. Przestańmy tak nieludzko kalkulować i zacznijmy myśleć jak ludzie, zacznijmy wreszcie działać skutecznie wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. Zobaczycie, że bez rosyjskiej ropy, bez rosyjskiego gazu też damy radę. Nasze gospodarki będą kwitły, ale zdobądźcie się na ten odważny krok odejścia od rosyjskiej ropy i gazu, na konfiskatę majątku Federacji Rosyjskiej znajdującego się w waszych bankach i oligarchów rosyjskich Mateusz Morawiecki

Jak dodał, "przywództwo to nie kalkulacje". - Przywództwo zobowiązuje nas do działania, do robienia wszystkiego, co w naszej mocy, żeby zapobiegać zbrodniom ludobójstwa, przywództwo to bezkompromisowa walka ze złem - zaznaczył Morawiecki.

- Z ludobójcami, z barbarzyńcami nie da się negocjować. Czy ktoś negocjowałby z Hitlerem? Oni chcą nas wszystkich zastraszyć. Nie dajmy się zastraszyć. Dajmy ludziom na Ukrainie normalnie żyć, tak jak my w Europie - apelował premier. Morawiecki zaapelował do polityków europejskich o działania względem Rosji.

RadioZET.pl/PAP