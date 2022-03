Premier zapowiada embargo na rosyjskie surowce. "Nie może być powtórki z głupoty"

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział uniezależnienie Polski od rosyjskich surowców i wprowadzenie „planu derusyfikacji w obszarze gazu”. Zaapelował również do Komisji Europejskiej, aby ustaliła podatek od rosyjskich węglowodorów. - Nie może być już powtórki z tamtej nie tylko głupoty, ale z tamtej zbrodniczej, niedobrej polityki, która uzależniała od Rosji – podkreślił szef rządu.

Wojna w Ukrainie doprowadziła do mobilizacji krajów, prywatnych przedsiębiorstw i publicznych instytucji z całego świata przeciwko Putinowi. Prezydent USA został poproszony o komentarz na temat rosyjskiej zapowiedzi "ograniczenia działań wojennych" pod Kijowem i Czernihowem. - Zobaczymy, czy Rosja zrobi to, co zapowiedziała – powiedział Joe Biden. USA będą kontynuować wspieranie Ukrainy oraz nakładanie sankcji.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas środowej konferencji prasowej o konieczności nałożenia znaczących sankcji na Rosję. Wcześniej pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zdradził, że chodzi o „embargo na dostawy rosyjskiego węgla, ropy naftowej, także być może gazu”.

Polska nakłada sankcje na rosyjskie surowce

Premier Mateusz Morawiecki w trakcie wystąpienia zadeklarował m.in. odejście od rosyjskiej ropy do końca tego roku oraz nałożenie całkowitego embargo na węgiel z Rosji. - Mam nadzieję, że w kwietniu, najpóźniej w maju, nastąpi całkowite odejście od rosyjskiego węgla – dodał szef polskiego rządu.

Wzywam Komisję Europejską, aby ustaliła podatek od rosyjskich węglowodorów. Tak, aby w sprawiedliwy sposób również przebiegał handel i wyglądały zasady gospodarcze na jednolitym rynku europejskim. Nie może być już powtórki z tamtej nie tylko głupoty, ale z tamtej zbrodniczej, niedobrej polityki, która uzależniała od Rosji. Dawała nie tylko argumenty do rąk Putina, ale także dawała petrodolary, dawała euro, dawała dolary po to, żeby Putin i Rosja mogły budować swój arsenał wojenny i mogły zaatakować sąsiadów. Mateusz Morawiecki, premier RP

Polska będzie robiła wszystko, aby do końca 2022 roku odejść od rosyjskiej ropy naftowej - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

- Doszliśmy dzisiaj do tego że jesteśmy już w znacznym stopniu niezależni, ale i tutaj pokazujemy najbardziej radykalny plan w Europie odejścia od rosyjskiej ropy do końca tego roku - powiedział premier. - Będziemy robili wszystko, żeby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy – dodał Morawiecki.

