Premier zdradził jak długo będzie obowiązywał niższy VAT i dodatek osłonowy

Gdy rządzący zapowiadali wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej, planowali obowiązywanie obniżki VAT i dodatków osłonowych maksymalnie na pół roku. Oznaczało to, że udogodnienia miałyby obowiązywać do końca lipca 2022 roku. Okazuje się, że teraz premier Mateusz Morawiecki nie upiera się już przy tym terminie, a nawet sugeruje, że może on zostać zmieniony.

Tarcza antyinflacyjna to odpowiedź rządu na szybki wzrost cen i rosnącą inflację. Przewiduje ona czasową obniżkę stawek podatku VAT m.in. na paliwa, autogaz, ciepło i energię elektryczną. Wprowadziła również zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej. Ile naprawdę kosztuje tarcza antyinflacyjna?

Obniżki miały obowiązywać od 1 lutego 2022 r. Wstępnie prowadzono je na okres sześciu miesięcy. Jednak kontrole sklepów wykazały, że w wielu przypadkach obniżenie ceny o VAT nie wystarczyło, żeby zrównoważyć wzrost kosztów. Zmniejszenie stawki VAT na żywność z 5 procent na 9 procent sprawiło, że ceny po prostu mniej wzrosły.

Obniżka VAT i dodatek osłonowy. Do kiedy?

Premier Mateusz Morawiecki pytany był przez tygodnik „Sieci” do kiedy będzie obowiązywać niższa stawka VAT i podatek osłonowy. Początkowo, mówił że potrwa to do końca lipca 2022 roku. Teraz nie podaje już konkretnych terminów.

Obniżone stawki zostaną utrzymane, dopóki inflacja będzie zagrażać polskim rodzinom. Ja tu nie ulegnę – będziemy utrzymywać obniżone stawki VAT, akcyzy, dodatki osłonowe i tworzyć w razie czego nowe poduszki bezpieczeństwa dla społeczeństwa tak długo, jak to będzie konieczne Mateusz Morawiecki, premier RP

Premier został także zapytany, jak wygląda stan polskiej gospodarki po pandemii. Jego zdaniem za gorszą kondycję odpowiada inflacja.

- Gdyby nie wysoka inflacja, zaimportowana do Polski z zewnątrz, to mógłbym powiedzieć tu kilka dobrych i pozytywnych zdań. Bezrobocie wynosi zaledwie 2,9 proc., co przy takich światowych turbulencjach jest dla mojego rządu ogromnym powodem do dumy. To samo się nie zrobiło – na obronę miejsc pracy wydaliśmy ponad 200 mld zł. Ale to były dobrze wydane pieniądze. Co może być ważniejszego niż praca? Polacy pamiętają, jak wielkim nieszczęściem, tragedią dla rodzin, dla całych regionów jest bezrobocie – powiedział Mateusz Morawiecki.

Komentując uwagę, że obniżka będzie na pół roku, a potem powrót do starych stawek i bolesny, skokowy wzrost cen. Morawiecki odparł, że liczy, że tak nie będzie i inflacja zacznie spadać. W przeciwnym razie, obniżka VAT i wsparcie w postaci tarczy antyinflacyjnej zostaną przedłużone.

RadioZET.pl/PAP/"Sieci”