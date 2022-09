Produkty w sklepach droższe nawet o 92 proc. "Musimy przyzwyczaić się do nagłych zmian"

Inflacja rośnie w tempie 16,1 proc. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za sierpień. Analizy pokazują, że ceny w sklepach rosną jednak w szybszym tempie. Co drożeje najszybciej?

Ceny w sklepach rosną szybciej niż inflacja

W sierpniu w sklepach było drożej średnio o ponad o 23,7 proc. rdr - wynika z przekazanego PAP najnowszego "Indeksu cen w sklepach detalicznych". Analitycy przyjrzeli się cenom produktów 12 kategoriach, w każdej odnotowani podwyżki cen. Powód podwyżek od miesięcy jest ten sam. Ceny napędzają koszty prowadzenia biznesu związane z cenami prądu czy paliwa.

Przy tak znaczącym, szybkim oraz utrzymującym się wzroście cen nośników produkcji konsumenci muszą, niestety, przyzwyczaić się do nagłych i niespodziewanych zmian cen dóbr konsumpcyjnych. Taki stan rzeczy potrwa do czasu ustabilizowania się sytuacji. Bardzo trudno przewidzieć, kiedy może to nastąpić Hubert Gąsiński z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Analitycy jeszcze kilka miesięcy temu prognozowali, że w wakacje czeka nas szczyt inflacji. Tymczasem ceny nieustannie rosną, przez którą nie można wykluczyć scenariusza, w którym wrześniowa inflacja byłaby jeszcze wyższa. Ekonomista Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dr Tomasz Kopyściański wskazał na – paradoksalnie – profinflacyjne elementy antyinflacyjnej polityki rządu. Mówił, że byłoby bardzo pożądane, aby rząd przestawił się z osłonowego dosypywania pieniędzy do gospodarki, co dolewa tylko benzyny do inflacyjnego ognia, a skupił się na wykorzystaniu tych pieniędzy na zabezpieczanie podaży strategicznych produktów. - To zarówno lepiej zrównoważyłoby rynek, jak i przyczyniłoby się do ograniczenia cen - ocenił.

Ceny w sklepach. Te produkty drożeją najszybciej

Analitycy wymienili listę najszybciej drożejących produktów. Prym, podobnie jak miesiąc temu, prowadzą produkty tłuszczowe, które podrożały o 58,9 proc. Sam olej jest o 73,2 proc. droższy w skali roku. Margaryna i masło zdrożały odpowiednio o 58,4 proc. i 45,2 proc.

Drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu cen mają produkty sypkie (42,1 proc. drożej rok do roku). Cukier odnotował rekordową podwyżkę ceny – 92,2 proc. Mąka zdrożała o 37,9 proc., a ryż o 29,9 proc.

Pod kategorią „inne”, kryją się produkty, za które płacimy średnio o jedną trzecią ceny więcej. Karma dla psów podrożała o 48 proc., dla kotów – o 36 proc.

O prawie 26 proc. zdrożało w sierpniu mięso (w lipcu było to 24,5 proc.). Najbardziej wzrosły ceny wołowiny o 28,2 proc., drób zdrożał o 25,7 proc. wieprzowina o 23,5 proc. rdr. Nabiał odnotował podwyżki rzędu 25,7 proc. Ser żółty podrożał o 39 proc., a jajka o 22,3 proc.

Jak podali autorzy analizy, najmniej zdrożały w sierpniu owoce – 13,2 proc. (w lipcu było drożej o 15,1 proc.), używki – 13,9 proc. (poprzednio 12,7 proc.) oraz warzywa – 15,2 proc. (w lipcu 7,7 proc.).

