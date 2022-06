Kupony w aplikacji VITAY pozwalają na zatankowanie do 50 litrów paliwa w cenie obniżonej o 30 groszy. To maksimum 15 zł oszczędności, a więc równowartość około 2 litrów paliwa. Kierowcy, którzy stacji Orlenu nie mają w okolicy, na promocji mogą nawet stracić.

Ceny paliw na Orlenie w promocji dla uczestników programu lojalnościowego VITAY obniżane są trzy razy w miesiącu o 30 groszy. Promocja została zaplanowana na lipiec i sierpień, anonimowe głosy z branży mówiły już jednak o możliwości przedłużenia jej aż do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Można spodziewać się w tej kwestii „politycznych nacisków”.

W ciągu miesiąca, zakładając maksymalne wykorzystanie promocji, za paliwo zapłaci się łącznie 45 zł mniej, przez całe wakacje oszczędności mogą sięgnąć 90 zł. Rabat w przypadku wycenianego na 8 zł za litr paliwa wyniesie 3,75 procent, a żeby zdobyć maksimum zniżki, na promocyjnych warunkach zatankować trzeba 300 litrów paliwa, za które zapłacić trzeba 2300-2400 zł. Nie wszystkim kierowcom opłaci się aktywować kupony w aplikacji VITAY i tankować taniej na stacjach Orlenu.

Na promocji na paliwa Orlen można stracić. Nie każdemu się opłaci

Regulamin promocji na tańsze paliwo Orlen jasno wskazał, że obniżkę można otrzymać tylko na paliwo tankowanie bezpośrednio do zbiornika auta. Jednorazowo z bonifikatą można kupić maksymalnie 50 litrów paliwa – zbiorniki wielu aut są jednak mniej pojemne. Zakładając, że kierowcy nie będą ryzykować przyjazdu na stację dopiero w momencie, gdy jeździć będą na oparach, realistycznie tankować będą średnio 30-40 litrów paliwa. Oszczędności dla takich zakupów to już 9-12 zł na transakcji.

Według danych BM Reflex, ceny paliw na początek wakacji kształtują się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa 95 – 7,96 zł/l, bezołowiowa 98 - 8,54 zł/l, olej napędowy - 7,79 zł/l, a autogaz - 3,57 zł/l. Ten ostatni jest wyłączony z promocji Orlenu. Zniżka dla uczestników programu VITAY wynosi więc realnie 3,7 procent dla Pb95, 3,5 procent dla Pb98 oraz 3,85 procent dla oleju napędowego.

Zatankowanie 30 litrów Pb95 kosztuje według cen rynkowych 238,80 zł. Po skorzystaniu z promocji Orlen zapłacić trzeba będzie 229,80 zł, a więc 9 zł mniej. To koszt 1,13 litrów paliwa. Przyjmując, że średnie spalanie w aucie kierowcy chcącego skorzystać z promocji wynosi 7 litrów na 100 km, oznacza to możliwość przejechania za zaoszczędzoną kwotę około 16 km. Jeśli więc na stację Orlenu, na której można skorzystać z promocji, trzeba pojechać dalej niż 8 km (w jedną stronę), taniej wyjdzie zatankować na bliższej stacji za wyższą cenę. W przypadku tankowania Pb98 zysk z promocyjnego zakupu przekłada się na 1,05 litra, co daje „darmowe” 15 km jazdy. Tankujący olej napędowy zyskają 1,155 litra, co oznacza 16,5 km jazdy – cały czas zakładając, że spalanie wynosi 7 litrów na 100 km.

Przy tankowaniu w promocji więcej niż 30 litrów paliwa zysk jest oczywiście wyraźniejszy. Kierowca, któremu uda się zmieścić w zbiorniku 50 litrów Pb95 w niższej cenie, zyska równowartość 1,88 litra paliwa. Granica opłacalności dla dojazdu na stację w takim przypadku to nieco ponad 13 km w jedną stronę.

Stacje Orlenu znajdują się głównie w miastach i większych miejscowościach – udział koncernu w rynku to około 25 procent. Niemal połowa ze wszystkich stacji paliw w Polsce należy do małych operatorów, uzupełniających luki na mapie. Dla wielu kierowców, dla których wyprawa na stację Orlenu oznacza konieczność przejechania kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilometrów, bardziej opłacać się będzie zatankować na znacznie bliższej stacji – nawet, jeśli cena za litr będzie wyższa, niż oferowana w promocji.

RadioZET.pl