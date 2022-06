Promocja na paliwo Orlen wystartowała. Lista stacji z tańszym tankowaniem

W aplikacji VITAY można już aktywować kupony uprawniające do trzykrotnego tańszego tankowania. Od 1 lipca zniżka będzie przysługiwać także właścicielom aktywnych kart programu lojalnościowego Orlenu. Koncern opublikował listę stacji, na których będzie można taniej zatankować.

Paliwa Orlen będą dla uczestników programu lojalnościowego VITAY nieco tańsze. W ramach przygotowanej przez PKN Orlen promocji kierowcy będą mogli przez dwa wakacyjne miesiące sześć razy zatankować do pełna (do 50 litrów) ze zniżką 30 groszy na litrze w stosunku do ceny na dystrybutorze.

W regulaminie promocji na tanie paliwo w Orlenie znalazły się zapisy, które wykluczają część kierowców z programu. Uważać trzeba na rodzaj tankowanego paliwa, wybór docelowego zbiornika, sposób płatności oraz kolejność działań przy kasie. Promocja będzie ponadto dostępna tylko na wskazanych przez Orlen stacjach.

Promocja na paliwo z aplikacją VITAY. Paliwo z Orlenu 30 groszy taniej

Promocja Orlen na tańsze paliwo kierowana jest do uczestników programu lojalnościowego VITAY. Akcja rozpocznie się 1 lipca i trwać będzie do 31 sierpnia. Kilka dni wcześniej, od 27 czerwca, z promocji skorzystać będą mogli użytkownicy aplikacji VITAY, którzy aktywują w niej odpowiedni kupon.

Niższe o 30 groszy ceny obowiązują na zakup benzyny oraz oleju napędowego. Promocja nie obejmuje gazu LPG. Orlen zastrzegł ponadto, że paliwo będzie można kupić taniej tylko w przypadku tankowania go bezpośrednio do baku auta. „Promocją nie są objęte produkty paliwowe pobrane do pojemników innych niż bak (np. kanistry, torby, beczki, butelki, pojemniki)” – zastrzegł koncern w regulaminie akcji.

Rabat naliczany jest do maksimum 50 litrów kupowanego jednorazowo paliwa. Warunkiem otrzymania rabatu jest zeskanowanie aplikacji (po wcześniejszym aktywowaniu kuponu) lub aktywnej karty VITAY przed przejściem do płatności. Zniżka obowiązywać będzie tylko w przypadku „uiszczenie należności za zatankowaną benzynę lub olej napędowy za pośrednictwem gotówki, karty płatniczej akceptowanej na danej stacji paliw lub przy pomocy płatności BLIK”.

fot. aplikacja VITAY

„Udzielenie rabatu jest niemożliwe w przypadku chęci uiszczenia płatności w sposób inny niż wskazany powyżej, w szczególności chęci uiszczenia płatności przy pomocy karty zakupowej, innej karty przedpłaconej, wszystkich kart flotowych PKN ORLEN, kart partnerskich (np. UTA, EUROWAG, DKV, inne), za pośrednictwem kiosku, aplikacji i/lub funkcjonalności ORLEN Pay bądź wpłatomatu” – zastrzegł Orlen. Dla osób korzystających aktywnie z aplikacji VITAY szczególnie ważne może być zastrzeżenie, że zapłata za paliwo nie może odbywać się za pośrednictwem ORLEN Pay.

Na zniżkę nie można ponadto liczyć „w przypadku okazania Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY po dokonaniu transakcji lub w przypadku posługiwania się nieważną lub wstępnie personalizowaną Kartą VITAY lub Wirtualną Kartą VITAY”.

Lista stacji Orlen z tanim paliwem. Promocja dla aplikacji VITAY

Orlen zapowiedział, że promocja na tanie paliwo będzie oferowana uczestnikom programu lojalnościowego VITAY tylko na stacjach wyszczególnionych w poniższym dokumencie.

Osoby, które spełnią wszystkie poprzednie wymagania i przed przystąpieniem do realizacji płatności okażą Kartę Dużej Rodziny, otrzymają dodatkowy rabat: w ich przypadku zniżka sięgnie 40 groszy na litrze.

Orlen zastrzegł ponadto, że rabat przewidziany promocją nie kumuluje się z innymi programami rabatowymi i promocjami oferowanymi na stacjach paliw, z wyjątkiem rabatów udzielanych posiadaczom Karty Dużej Rodziny. W szczególności z Promocji wyłączone jest korzystanie z kart rabatowych PKN ORLEN (np. BIZNESTANK).

RadioZET.pl/Orlen