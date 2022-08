Przeciętne wynagrodzenie zbliża się do 7 tys. zł. Są nowe dane GUS

Pensje Polaków statystycznie rosną w tempie zbliżonym do inflacji. GUS podał, że przeciętna płaca w lipcu 2022 roku wyniosła 6778,6 zł. To o 15,8 proc. więcej niż rok temu. Względem czerwca 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,4 proc..

Wynagrodzenie i zatrudnienie rośnie

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,3 procent w ujęciu rocznym i wyniosło 6,5 miliona etatów. ”Zatrudnienie pozostaje zupełnie niewrażliwe na przyhamowanie wzrostu gospodarki”- skomentowali analitycy mBanku.

Eksperci wskazali, że mamy do czynienia z rekordowym nominalnym wzrostem płac. Ale czy to powód do zadowolenia? „Płace to historia nowego rekordu wzrostów nominalnych. Udało się też ponownie prześcignąć inflację. Realny fundusz płac odbija. Tu jednak należy się solidna porcja sceptycyzmu” – czytamy w komentarzu. Analitycy z mBanku wskazali, że motorem wzrostu przeciętnej pensji są wynagrodzenia górników, których wzrost „zaburza statystyki”.

- Zarówno zatrudnienie jak i wzrost wynagrodzeń zaskoczyły pozytywnie w lipcu. Spowolnienie gospodarcze powinno mieć małe przełożenie na wzrost bezrobocia. Główną konsekwencją będzie spadek siły nabywczej konsumentów – skomentował Marcin Klucznik, analityk z zespołu makroekonomii PIE

Ekspert dodał, że spodziewane spowolnienie gospodarcze może z kolei przełożyć się na wolniejsze tempo wzrostu pensji. - W kolejnych miesiącach spodziewamy się słabszych wyników. Podwyżki będą też nierównomiernie rozłożone między różnymi sektorami gospodarczymi. Komentarz GUS wskazuje, że pensje najszybciej rosną w sektorze energetycznym i górnictwie. Najsłabiej będą radzić sobie branże związane z prostymi usługami. Równocześnie inflacja pozostanie na podwyższonym poziomie. W efekcie w I kwartale 2023 r. oczekujemy spadku siły nabywczej wynagrodzeń – podsumował analityk PIE.

