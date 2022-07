Przedsiębiorcy mogą pomóc w odbudowie Ukrainy. Zgłoszenia do końca lipca

Polskie prywatne firmy mogą aktywnie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy – przypomniał resort aktywów państwowych. Chęć wsparcia wschodnich sąsiadów można zgłaszać do końca lipca.

Wojna w Ukrainie po ponad 150 dniach przyniosła straty szacowane na miliardy dolarów. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z rządem zrzesza przedsiębiorców chętnych do pomocy przy odbudowie Ukrainy.

Pomoc w odbudowie Ukrainy. Firmy mogą zgłaszać się do końca lipca

Do końca lipca prywatne firmy mogą zgłaszać swój udział w odbudowie Ukrainy wypełniając formularz zamieszczony na stronie resortu aktywów państwowych - poinformowało w poniedziałek ministerstwo.

Jak podało ministerstwo, w oparciu o pozyskane dane powstanie raport na temat udziału polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. - Chcemy, aby w dokumencie, oprócz spółek Skarbu Państwa, znalazła się też propozycja prywatnych firm - zaznaczono.

Do tej pory zgłosiło się ponad 500 polskich firm. - Mamy rozeznanie, w jaki sposób spółki Skarbu Państwa widzą możliwość zaangażowania się w proces odbudowy Ukrainy, który przed nami: chcę również uwzględnić do niego podmioty prywatne, by nasza propozycja była możliwie pełna - podkreślił wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

Firmy, które chcą pomóc w odbudowie Ukrainy, mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej resortu aktywów państwowych. O pomocy Ukrainie udzielanej przez polskie firmy zamierza poinformować nie tylko rząd, lecz także organizacje. UN Global Compact Network Poland przygotowuje raport dla ONZ i przeprowadza ankietę dla przedsiębiorców.

„Polski i światowy biznes stał się fundamentalnym elementem systemu pomocy humanitarnej w czasie wojny w Ukrainie. Zbiórki rzeczowe, wsparcie materialne czy oddolne inicjatywy lokalnych społeczności to tylko część działań zrealizowanych w ramach wsparcia uchodźców i walczących. Chcąc poznać skalę pomocy, UN Global Compact Network Poland przygotowało ankietę skierowaną do wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce i w Ukrainie, które udzieliły wsparcia w jakimkolwiek zakresie” – czytamy w komunikacie.

Raport zostanie zaprezentowany podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

RadioZET.pl/PAP