Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o obowiązku comiesięcznej wysyłki dokumentacji rozliczeniowej. „Przedsiębiorcy przyzwyczaili się do tego, że nie muszą co miesiąc wysyłać do ZUS dokumentacji rozliczeniowej. Niestety Polski Ład wprowadził zmiany” – czytamy w komunikacie urzędu.