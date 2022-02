Przerwa od 500 plus nawet na kilka miesięcy. Jak uniknąć wstrzymania wypłat?

Rodzice, którzy nie dopilnują formalności związanych z programem Rodzina 500 Plus, muszą liczyć się nawet z kilkumiesięczną przerwą w świadczeniu. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg tłumaczy, co zrobić, aby nie dopuścić do przestoju.

Program Rodzina 500 plus został uruchomiony w 2016 roku. Od tego czasu inflacja, wzrost cen i spadek wartości pieniądza miały odczuwalny wpływ na portfele Polaków. Mimo to, wysokość świadczenia się nie zmieniła. Beata Lubecka zapytała więc minister Marlenę Maląg w programie "Gość Radia ZET" czy 500 plus czeka waloryzacja w 2022 roku.

Od 1 lutego można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Rozpocznie się on 1 czerwca 2022 roku. Minister rodziny i polityki społecznej zdradziła co zrobić, aby zachować ciągłość świadczenia.

Nowy okres świadczeniowy 500 plus. Do kiedy należy złożyć wniosek?

Do otrzymania świadczenia 500 plus uprawnionych jest w Polsce ok. 6,5 miliona dzieci. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poradziła rodzicom co zrobić, aby otrzymywać pieniądze regularnie na konto.

Zachęcam rodziców do składania wniosków. Warto pamiętać, że by zachować ciągłość wypłaty świadczeń w nowym okresie wniosek należy złożyć do 30 kwietnia Marlena Maląg, Minister rodziny i polityki społecznej

Rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie na konto do 30 czerwca 2022 roku, powinni najpóźniej do końca kwietnia złożyć odpowiedni wniosek. Co się stanie, gdy zostanie on złożony później? Może nastąpić nawet 3-miesięczna przerwa, w trakcie której będzie ustalane prawo do wypłaty 500 plus.

Szefowa MRiPS poinformowała, że wnioski na nowy okres świadczeniowy złożyli już rodzice 1,5 mln dzieci, a uprawnionych jest 6,5 mln. Obsługę programu wraz z początkiem 2022 roku przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski na nowy okres (od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.) można składać drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia.

RadioZET.pl/PAP/Karolina Kropiwiec