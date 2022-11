Przerwany mecz na platformie streamingowej? Są skargi, będą rekompensaty dla klientów

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie serwisu streamingowego Viaplay i wystąpił o wyjaśnienia do Cyfrowego Polsatu i Canal+ Polska. Poszło o usterki techniczne, przez które oglądanie meczu lub walki na żywo bywało zakłócane.

Rekompensaty za przerwany streaming

UOKiK odnotował ponad 40 skarg na serwis streamingowy Viaplay, który w swojej ofercie ma filmy i seriale, a także wydarzenia sportowe transmitowane na żywo (np. mecze piłkarskie, gale KSW).

„To właśnie fani sportowych rozgrywek są szczególnie niezadowoleni z działania serwisu i wskazują na przerwy w dostępie do usługi, buforowanie transmisji, problemy z dźwiękiem i przycinanie obrazu. Po sygnałach od konsumentów dotyczących powtarzalnych problemów technicznych utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z opłaconych usług Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie Viaplay Group International AB” – czytamy w komunikacie urzędu.

Platforma miała zapewnić konsumentom „streaming w wysokiej jakości i najlepsze wrażenia z oglądania”. W skargach przesłanych do UOKiK czytamy jednak, że nawet nie reklamacje nie były rozpatrywane w należyty sposób. Pracownicy Viaplay mieli przerzucać ciężar odpowiedzialności za problemy ze streamingiem na konsumenta poprzez sugerowanie słabego łącza internetowego, nieodpowiedniej przeglądarki czy niespełniającego wymagań urządzenia. Jeżeli spółka przyjęła skargę, to miała oferować jedynie rabat w wysokości 25 proc. opłaty za subskrypcję na kolejny miesiąc korzystania z platformy.

Zdaniem prezesa urzędu Tomasza Chróstnego rekompensaty mogą być nieadekwatne do winy platformy streamingowej. - Powtarzające się problemy z transmisjami mogą zniechęcać konsumentów do dalszego korzystania z serwisu streamingowego, proponowanie im więc, w ramach rekompensaty, zniżki na dalszy abonament, może być nieadekwatne do sytuacji. Forma naprawienia szkody powinna być ustalona stosownie do jej wartości, w sposób zaspokajający interes konsumenta i uzgodniony z nim, nie zaś arbitralnie narzucony przez spółkę – dodał prezes Chróstny.

Nie tylko Viaplay była na celowniku UOKiK. Urzędnicy przyglądają się także platformie Polsat Box Go w związku z zakłóceniami transmisji meczu Bayern-Barcelona 13 września. Kibice wykupili dostęp do platformy, która „napotkała niespodziewane problemy”. Urząd oczekuje wyjaśnień od Cyfrowego Polsatu i Canal+, gdzie także doszło do zakłóceń.

RadioZET.pl/UOKiK