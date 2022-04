Putin: Europa i USA poniosą konsekwencje. „Odmowa współpracy uderzyła w miliony”

Wojna w Ukrainie poskutkowała nałożeniem na Rosję dotkliwych sankcji oraz wszczęciem procesu rezygnacji z zakupów rosyjskich surowców energetycznych. Zyski z ich sprzedaży do znaczna część budżetu Rosji, odwrócenie się od gazu i ropy naftowej będzie więc kolejnym bolesnym ciosem.

Putin starał się przekonać na łamach „Financial Times”, że rezygnacja z zakupów w Rosji bardziej zaboli Europę i USA, niż jego kraj. Rosja „znajdzie alternatywne rynki dla swoich surowców”, podczas gdy Zachód „poniesie konsekwencje wywołanego przez siebie kryzysu”. – Wystarczy nie kupować od Rosji, żeby doprowadzić ją do upadku – przekonywał Piotr Arak, prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Rosja odgraża się za sankcje. Putin przekonuje, że sobie poradzi

W odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę państwa demokratyczne zgodnie przyjęły i wdrożyły największy w historii pakiet sankcji. Już w pierwszym roku mają one wywołać w kraju rządzącym przez Putina ogromną recesję, sięgającą nawet 15 procent.

- Unia Europejska od początku wojny przekazała Ukrainie 1 mld euro, w tym samym czasie za surowce zapłaciła Rosji 35 mld euro – tą informacją Joseph Borell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, starał się przekonać eurorodeputowanych do poparcia wprowadzenia embarga na rosyjski gaz i ropę naftową. Kraje Wspólnoty zapowiedziały, że będą stopniowo ograniczać dostawy z Rosji, by za kilka lat całkowicie się uniezależnić.

Putin skomentował utratę ważnych rynków zbytu w wypowiedzi dla „Financial Times” – oficjalnie Rosja twierdzi, że wycofanie się z zakupów wyrządzi więcej krajom Zachodu, niż agresorowi.

- Odmowa współpracy wielu krajów zachodnich... uderzyła już w miliony Europejczyków. To wywołało prawdziwy kryzys energetyczny – stwierdził Putin. Dodał, że „oczywiście mamy też problemy, ale otwierają się przed nami alternatywne możliwości” w postaci nowych rynków zbytu, gdzie surowce energetyczne mają być „naprawdę potrzebne”. Wcześniej mowa była o przekierowaniu gazu trafiającego do Europy do Chin, ale byłoby to możliwe dopiero po wybudowaniu nowej nitki gazociągu. Na to potrzeba czasu i pieniędzy.

Putin zapowiedział ponadto, że Rosja „zwiększy swoje zużycie krajowe”, żeby przeciwdziałać skutkom utraty popytu.

RadioZET.pl/Business Insider Polska/Financial Times