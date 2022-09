RPP: inflacja sięgnie 20 procent. „Oczekiwania na wypłaszczenie przedwczesne”

Inflacja będzie jeszcze przyspieszać, by na początku 2023 roku przekroczyć kolejną granicę – tym razem 20 procent. Taką prognozę przedstawił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 profesor Przemysław Litwiniuk, powołując się na dane posiadane przez Narodowy Bank Polski.

- Myślę, że dwudziestka nie jest wykluczona i to w styczniu ze względu na zmiany dotyczące regulowanych cen energii. Poza tym tutaj trzeba mieć też na uwadze efekt bazy rok do roku. Tarcza (antyinflacyjna) wchodziła w tamtym okresie. Poza tym kwestie, czy tarcza będzie kontynuowana, co nie jest bez znaczenia – stwierdził Litwiniuk.

Inflacja przebije 20 procent. Wakacje nie pomogły

Litwiniuk dodał, że „to, co zwykle dzieje się w wakacje, jeśli chodzi o zjawiska korygujące inflację in minus, nie nastąpiło”. Cykliczność została zakłócona przede wszystkim przez wzrost cen energii, paliw i żywności. Z tego właśnie powodu odczyt wskaźnika inflacji na poziomie 16,1 procent „nie jest zaskakujący”.

- Posiadaliśmy w Narodowym Banku Polskim dane, które wskazywały na to, że oczekiwania na wypłaszczenie się poziomu inflacji są przedwczesne – stwierdził członek RPP.

Profesor Litwiniuk odniósł się także do wyrażanych przez coraz większą liczbę ekonomistów obaw o możliwość pojawienia się w Polsce stagflacji, czyli stagnacji gospodarczej połączonej z inflacją. Dane pokazały, że wzrost PKB zmalał i jeszcze w 2022 roku grozić może nam osiągnięcie technicznej recesji.

- Trzeba pamiętać, iż polska gospodarka ma silne fundamenty i jeżeli otoczenie międzynarodowe się zmieni, a polityka fiskalna wykazywałaby się dyscypliną, a przy tym zadbalibyśmy o odpowiednią jakość prawa, o zapewnienie praworządności, o przejrzystość podatków, czyli budowali reputację na rynkach międzynarodowych, to jesteśmy w stanie szybko wrócić na tę ścieżkę stabilnego rozwoju, odpowiedzialnego rozwoju – powiedział Litwiniuk.

Prognozy Litwiniuka zostały potwierdzone przez innego członka Rady Polityki Pieniężnej, Ludwik Kotecki.

- Inflacja nie jest przejściowym zjawiskiem. Co więcej, nie jest też zjawiskiem, które będzie się obniżało. Ona pewnie nie będzie tak szybko rosła do końca roku, ale też bym tutaj sobie ręki nie dał obciąć. (…) Nie podzielam optymizmu niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej (…), boję się, że ta inflacja nadal będzie problemem (...) Na początku przyszłego roku może nam szybko wystrzelić, nawet do poziomu powyżej 20 procent. Może wcześniej – powiedział na antenie TVN24 Kotecki.

RadioZET.pl/TVN24