"Nie będzie tak, jak zapewniał premier. Kłamliwa polityka". Szef "Sierpnia 80" alarmuje ws. węgla

- Mamy do czynienia z polityką całkowicie kłamliwą, polityką fikcji, która się rozjeżdża. Im bliżej jesieni i zimy, to będzie to bardziej widoczne. Bo matematyki nie da się oszukać - mówi w rozmowie z reporterką Radia ZET Darią Klimzą szef "Sierpnia 80" Bogusław Ziętek.