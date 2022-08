Rakesh Jhunjhunwala nie żyje. Przyczyna zgonu, o którym zawiadomiła w niedzielę jego rodzina, nie jest znana.



Przygodę z biznesem i akcjami zaczął już jako nastolatek. Media przypominają zasady, jakimi kierował się w biznesie: „trend jest twoim przyjacielem” oraz „jedyną regułą, jaką wyznaję, jest to, że nie ma reguł”.

Jhunjhunwala, który sam doszedł do ogromnego majątku, zmarł kilka miesięcy po tym, gdy powołał swoje tanie linie lotnicze Akasa Air.

“Wszystko, co umiem, to handlować i inwestować, nie chcę robić nic innego w życiu” - powiedział ten jeden z najbogatszych ludzi świata w wywiadzie przed 10 laty. Słynął, jak się przypomina, z wyjątkowych zdolności komunikowania się z ludźmi, co pomagało drobnym inwestorom zrozumieć zasady giełdy.



W poniedziałek, na sześć dni przed śmiercią, stwierdził w telewizji CNBC-TV18, że gospodarka Indii „wkracza w złotą erę”. Wyraził nadzieję, że jego rodacy są takimi optymistami, jak on.

Jhunjhunwala był zwolennikiem premiera Narendry Modiego, który na wiadomość o jego śmierci powiedział, że był „nieposkromiony, pełen życia, dowcipny i przenikliwy” (Jhunjhunwala po prawej – przyp. red).

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK