Rekompensata abonamentowa zniknęła z budżetu. Nie będzie 2 mld zł na TVP?

Abonament RTV traktowany jest przez większość Polaków jako danina czysto teoretyczna. Ściągalność pieniędzy jest znikoma – po części w proteście przeciwko poziomowi przekazu w mediach, które zdaniem wielu z publicznych stały się państwowe. W 2023 roku stawki abonamentu RTV mają wyraźnie wzrosnąć.

TVP i Polskie Radio decyzją PiS otrzymywać mają co roku rekompensatę w łącznej wysokości około 2 mld zł. Środki w postaci skarbowych papierów wartościowych zostały przyznane po raz pierwszy w 2020 roku. W 2023 roku, zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy budżetowej, możliwości przekazania rekompensaty nie uwzględniono. Nie oznacza to jednak, że obóz rządzący zrezygnował z finansowania działania państwowych mediów.

Budżet 2023 bez 2 mld na TVP. Będzie nowelizacja?

Podstawą do przekazania 2 mld zł TVP i Polskiemu Radiu było wpisane do ustawy budżetowej na 2022 rok upoważnienie dla ministra finansów do „przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2022 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych”. Wartość nominalną tych papierów określono na 1,995 mld zł.

Przychody Telewizji Polskiej w 2021 roku wyniosły 3,25 mld zł. TVP otrzymała 1,71 mld zł z rekompensaty i 330 mln zł z opłat abonamentowych. Polskie Radio miało w ubiegłym roku 354,31 mln zł przychodu, wpływy z reklam wyniosły 41,38 mln zł, PR otrzymało także 159,95 mln zł z opłat abonamentowych i 125,92 mln zł z rekompensaty.

Z prognozy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że w 2023 roku przychody z abonamentu RTV wyniosą 616 mln zł, o 36 mln zł więcej, niż w 2022 roku. To po części rezultat zapowiedzianej podwyżki opłat: za posiadanie telewizora i/lub radia trzeba będzie płacić 10 procent więcej, niż obecnie.

Mało prawdopodobne wydaje się, żeby TVP miało otrzymać niższe wsparcie finansowe w roku wyborczym. Zapis o rekompensacie może zostać dodany już w czasie prac nad ustawą w Sejmie, możliwe będzie także przeprowadzenie nowelizacji już w 2023 roku. Pierwsza wypłata rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł została wprowadzona przez zmianę budżetu w marcu 2020 roku.

RadioZET.pl/Wirtualne Media