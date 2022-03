Rekordowa waloryzacja. Emerytury mocno w górę przez inflację

Dodatkowe 550 zł do emerytury? Zdaniem ekspertów przyczyni się do tego galopująca inflacja oraz sytuacja gospodarcza na arenie międzynarodowej. Sprawdzamy, jakie świadczenie otrzymają seniorzy.

Emerytury raz do roku podlegają waloryzacji, co ma zapewnić utrzymanie siły nabywczej w obliczu inflacji. Ta w ostatnich miesiącach jest rekordowo wysoka, przez co także i podwyżka jest większa, niż bywała w przeszłości: w 2022 roku wyniosła 7 procent, a eksperci prognozują, że jeszcze wzrośnie.

Wojna w Ukrainie, inflacja oraz chaos na rynkach spowodowany pandemią przyczyniły się do ogromnego wzrostu cen w Polsce. Wyższa inflacja to również wyższa waloryzacja. Wskaźnik może wynieść nawet 22,34 proc. "Super Express" poinformował, że przy średniej emeryturze seniorzy będą mieli świadczenie podwyższone nawet o 550 zł.

Rekordowa waloryzacja emerytur przez inflację

Gazeta przypomniała, że rząd co roku waloryzuje świadczenia emerytalne, uwzględniając wzrost wynagrodzeń i inflację. "Według najnowszych danych pensje Polaków wzrosły o 11,7 proc. względem ubiegłego roku, co również zostanie wzięte pod uwagę przy liczeniu waloryzacji" - czytamy. „SE” zaznaczył, że po zestawieniu tych danych z inflacją sięgającą 20 proc., waloryzacja 2022/2023 powinna wynieść 22,34 proc.

To oznaczałoby rekordową wysokość wskaźnika waloryzacji. W efekcie osoba otrzymująca przeciętna emeryturę (ok. 2400 zł) miałaby miesięczne świadczenie podwyższone o ponad 500 zł Super Express

Na jakiej podstawie obliczono tak korzystny dla seniorów wynik waloryzacji? Autorzy powołali się na wyliczenia Macieja Bednarka z portalu Subiektywnie o Finansach. W obliczeniach przyjęto 20 proc. wzrost cen w marcu względem lutego.

RadioZET.pl/PAP/"Super Express"