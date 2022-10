Rekordowe wydatki na Fundusz Kościelny. PO: skromne środki

Fundusz Kościelny w 2023 roku po raz kolejny pobije rekord wysokości. Wydatki budżetu na ten cel w 2022 roku mają wynieść 192,8 mln zł, w 2021 roku Fundusz pochłonął 193,7 mln zł. W przyszłym roku przewidziano na niego już 216 mln zł – taką kwotę wpisano do budżetu.

„Rzeczpospolita” zapytała resort finansów o powody wzrostu Funduszu - dowiedziała się, że „zwiększenie wydatków o 23 mln zł w projekcie ustawy budżetowej związane jest ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku”. Z powodu wysokiej inflacji najniższa pensja zostanie podniesiona dwa razy w trakcie roku, a jej wysokość bezpośrednio wyznacza stawki składek emerytalnych.

Fundusz Kościelny znowu wzrośnie. Przez płacę minimalną

Fundusz Kościelny powstał w czasach stalinowskich, jako rekompensata za mienie odebrane Kościołowi. W latach 1989–2011 działała przy MSWiA specjalna komisja rozpatrująca zwroty majątku Kościołowi. Jej działalność budziła wielkie kontrowersje i była przedmiotem licznych śledztw prokuratorskich. Kościół stwierdził, że wcale nie odzyskał więcej, niż mu zabrano. Dodał też, że jego zdaniem w PRL większość środków z funduszu szła na cele antykościelne, np. na księży kolaborujących z komunistami.

„Rzeczpospolita” przypomniała, że Fundusz od lat budzi kontrowersje. Zdaniem Lewicy, jego utrzymywanie jest nieuzasadnione i trzeba go zlikwidować. Platforma Obywatelska i Polska 2050 są mniej radykalne, proponując zastąpieniu Funduszu dobrowolnym odpisem podatkowym.

Gazeta przypomniała, że prace nad takim rozwiązaniem już zresztą toczyły się za drugiej kadencji rządów PO– PSL. Obecnie rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec oznajmił, że partia nie podjęła jeszcze decyzji kierunkowej w sprawie Funduszu.

- Budzi on spore emocje, jednak warto zauważyć, że są to skromne środki, np. w zestawieniu z tym, ile państwo wydaje na religię w szkołach – zauważył Grabiec. Dodał przy tym, że jeśli część funduszy państwowych jest dziś wykorzystywana do kupowania przychylności hierarchii kościelnej, to tę zależność trzeba przerwać.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita