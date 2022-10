„Rekordowo drogie tankowanie”. Ceny na stacjach paliw wystrzeliły

Paliwo znów drożeje, a cena za litr diesla w tym tygodniu przekroczyć może 8 złotych. Winowajców jest wielu, w tym m.in. podbijająca ceny redukcja wydobycia ropy, o czym zdecydował po raz kolejny sojusz OPEC+. Kto i ile zapłaci w najbliższych dniach na stacjach benzynowych?

Ceny na stacjach paliw. Połowa października to czas rekordowych podwyżek

„Dynamika zmian na hurtowym rynku paliw w Polsce w ostatnich dniach jest tak duża, że prognoza detalicznych cen już na początku tego tygodnia wymaga aktualizacji. Na rekordowe drogie tankowanie muszą przygotować się kierowcy samochodów z silnikami Diesla” – napisali w komentarzu analitycy z portalu e-petrol.

Skąd te podwyżki? To pokłosie wspomnianej już decyzji OPEC+ o cięciach w wydobyciu, lecz także wina rosnących cen surowców i osłabienia złotego. Analitycy prognozują, że w tym tygodniu ceny diesla mogą przebić barierę 8 zł za litr.

Przedział cenowy na stacjach w przypadku oleju napędowego wyniesie od 7,95 zł za litr do 8,14 zł. Nieco mniej zapłacą kierowcy tankujący „95-tkę”. Litr benzyny kosztował będzie od 6,70 zł do 6,89 zł. Autogaz z kolei utrzyma się w granicach 3,11 do 3,20 zł.

