Rekordowo wysokie ceny najmu. W tych miastach stawki rosną najszybciej

To nie Warszawa jest liderem wzrostu stawek czynszu. Autorzy raportu Evaluer Index IH 2022 wskazali, że w pierwszym półroczu 2022 roku ceny mieszkań do wynajęcia najszybciej rosły w Gdyni. Czynsz poszedł w górę nawet o 40 proc.

Inflacja podbija ceny mieszkań na wynajem. To zła wiadomość dla studentów, których miesięczne wydatki są już równe minimalnej pensji w gospodarce. W których miastach stawki czynszu rosną najszybciej?

Najem droższy nawet o 40 proc.

Rynek najmu przeżywa oblężenie. Powrót nauki stacjonarnej i przyjazd studentów do większych miast, wzrost stóp procentowych i ograniczenie dostępu do kredytów hipotecznych, a także przyjazd Ukraińców do Polski na skutek trwającej za wschodnią granicą wojny sprawiły, że chętnych na mieszkania na wynajem nie brakuje.

Polaków w dobie stale rosnących stóp procentowych coraz częściej nie stać na zakup własnego mieszkania. Zdolność kredytowa potencjalnych klientów banku nie zawsze pozwala na finansowanie takiego zakupu, stąd rynek najmu stał się ostatecznością. Właściciele mieszkań wykorzystali rosnący popyt i podnieśli ceny. Za podwyżkami przemawiał także fakt, że wielu z nich także spłaca kredyt, a wyższe raty stara się rekompensować zyskami z najmu. Podwyżki stawek czynszu sięgają 40 proc. O tyle więcej za najem trzeba zapłacić w Gdyni. A jak jest w innych miastach?

Eksperci z Emmerson Evaluation wyliczyli, że w ciągu 6 miesięcy stawki za mieszkania wzrosły od 18 proc. w Warszawie do nawet 40 proc. w Gdyni. Średnio w 13 analizowanych lokalizacjach chętni na wynajem musieli płacić o ok. 28 proc. więcej niż na początku roku.

Najboleśniej rosnące stawki czynszu odczuli mieszkańcy Gdyni, Białegostoku i Sopotu – czynsz poszedł w górę odpowiednio o 40,1 proc., 38,4 proc. oraz 36 proc. w stosunku do poprzedniego półrocza. Warszawa, która słynie z kawalerek za więcej niż 2,5 tys. zł, odnotowała jeden z najniższych wyników w rankingu najszybciej rosnących cen. W stolicy podobnie jak w Poznaniu najemcy płacą maksymalnie o 18,4 proc. więcej.

Najem. Większe zyski dla inwestorów

Tracą ci, którzy potrzebują mieszkań, a zyskują ich właściciele. Wraz z popytem na mieszkania z tego segmentu rynku poprawiła się rentowność najmu. Stopy zwrotu osiągały w ostatnim półroczu poziom od 3,6 do 5,7 proc.

Jak wskazano w raporcie, najwyższe stopy zwrotu odnotowano na katowickim rynku. „Sięgały 4,9 proc. dla 1-pokojowych, 5,5 proc. dla 2-pokojowych oraz 5,4 proc. w przypadku 3-pokojowych” – czytamy w analizie. Przez pryzmat rentowności najmu wartym uwagi miastami są także Łódź i Szczecin, że stopa zwrotu także przekracza 5 proc. Trójmiasto ze względu także na turystyczne walory, niezmiennie pozostaje miejscem wielu inwestycji na rynku najmu.

RadioZET.pl/mat.pras