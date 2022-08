Podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych, zostanie zmodyfikowany? Resort finansów nie wyklucza takiego rozwiązania i sugeruje, by danina miała charakter progresywny.

Podatek Belki od przeszło 20 lat zmniejsza zyski kapitałowe o 19 proc. Efekt? Odsetki z każdej lokaty należy pomniejszyć, co utrudnia oszczędzanie szczególnie w dobie rekordowo wysokiej inflacji, przez którą pieniądze warte są coraz mniej. Apele o likwidację tego podatku w czasie pandemii i niskich stóp procentowych pojawiały się kilkukrotnie na arenie politycznej. Sprawa wraca dziś za sprawą deklaracji resortu finansów.

Podatek Belki zostaje, ale w nowym kształcie

– Uważam, że powinniśmy zacząć dyskusję, czy podatek od zysków kapitałowych nie powinien w przyszłości być progresywny - mówiła w wywiadzie dla Business Insider Polska Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Przedstawicielka resortu wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, taki sam podatek płaci inwestor, który zyski liczy w setkach tysięcy złotych, jak i przeciętny Polak, którzy odłoży kilkaset złotych na lokacie.

- Tutaj jest pole do dyskusji o tym, czy podatek nie powinien być zmieniony i różny w zależności od tego, kto go płaci i w co inwestuje – mówiła Katarzyna Szwarc.

Niewykluczone zatem, że w przyszłości podatek Belki będzie w mniejszym stopniu obciążał kieszenie najmniej zarabiających. Katarzyna Szwarc dodała, że resort „jest otwarty na propozycje” co do kształtu tej daniny. Nie ma jednak planów likwidacji podatku od zysków kapitałowych.

RadioZET.pl/Business Insider