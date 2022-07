Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 2022. Kiedy wypłata świadczenia?

Polski Ład dopiero zaczyna obowiązywać w poszczególnych obszarach, a już wywołuje rewolucje. Na początku 2022 roku nauczyciele dowiedzieli się, że na ich konto wpłynęło wynagrodzenie pomniejszone o kilkaset złotych.

Z kolei rodzice mogą od stycznia składać wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Jest to jeden z kluczowych elementów Polskiego Ładu. Nowe świadczenie to 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – niezależnie od dochodów. Rodzice sami zdecydują, na co wydać pieniądze – np. żłobek, nianię czy samodzielną opiekę nad dzieckiem, a także czy chcą otrzymywać 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czy 1000 zł przez rok.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wnioski w PUE ZUS

Elektroniczne wnioski o wypłatę RKO można składać wyłącznie elektronicznie. Jest to możliwe na platformie PUE ZUS, portalu Empatia lub w bankowości elektronicznej. Rozpatrzenie wniosku może trwać do dwóch miesięcy od momentu złożenia go wraz z dokumentami. Kiedy wnioskodawca otrzyma pieniądze? Wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

W trzech pierwszych dniach 2022 roku w całej Polsce wpłynęło 104 tysiące wniosków o wypłatę 12 tysięcy złotych na dziecko. Tylko na Dolnym Śląsku było to 8 tysięcy wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Z Wrocławia pojawiło się 2227 zgłoszeń, z Wałbrzycha 482, z Legnicy 342, zw Świdnicy 450,Kłodzka 376, Bolesławca 229, a z Dzierżoniowa 255.

Pierwsze wnioski zaczęły wpływać do nas 1 stycznia dosłownie kilka minut po północy tak jakby nasi klienci czekali na wybicie północy. Do dzisiaj w całej Polsce rodzice wysłali 104 tys. wniosków. Tym, którzy tego potrzebują nasi pracownicy pomogą w wypełnianiu wniosku

Szczegółowe informacje dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz 500 plus udzielane są m.in. poprzez specjalną infolinię 22 290 55 00 lub wcześniej umówioną e-wizytę. Pomoc w uzupełnieniu wniosku będzie można uzyskać również w urzędowych punktach mobilnych zorganizowanych w placówkach pocztowych, KRUS i gminach.

RadioZET.pl/Infor.pl