Rosja boi się embarga na ropę? Były szef Łukoila: nie ma potrzeby zaostrzania sankcji

Jeśli Europa wprowadzi embargo na „niemożliwą do zastąpienia” ropę naftową z Rosji, to będzie to dla Wspólnoty „najgorszym scenariuszem” – stwierdził w rozmowie z „Financial Times” Wagit Alekperow, były szef Łukoilu. Rosjanin przyznał, że takim samym scenariuszem zakaz importu byłby dla Rosji.