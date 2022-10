Rosja ma sojusznika. Powstanie hub gazowy w Turcji

Wojna w Ukrainie trwale zmieniła stosunki gospodarcze w Europie. Kraje UE odwróciły się od Rosji, za co płacą niemałą cenę – stawki na rynku surowców po odcięciu się od Kremla skoczyły. Putin znalazł jednak sojusznika w Turcji.

Putin dogadał się z prezydentem Turcji ws. gazu

Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan popiera propozycję Kremla, by stworzyć w jego kraju międzynarodowy hub gazowy. Tamtejszy rząd ma zająć się planem wdrożenia tego pomysłu. Jak mówił Erdogan „to będzie międzynarodowe centrum dystrybucji”.

- Moglibyśmy przenieść utracony tranzyt przez Nord Stream wzdłuż dna Morza Bałtyckiego do regionu Morza Czarnego i tym samym uczynić go głównym szlakiem dostaw naszego gazu ziemnego do Europy - mówił podczas spotkania z tureckim prezydentem Władimir Putin. Przywódcy rozmawiali w trakcie zorganizowanego w Kazachstanie szczytu Konferencji na rzecz Współdziałania i Budowy Zaufania w Azji.

RadioZET.pl/AFP