Finlandia bez rosyjskiego prądu. Zemsta Kremla za plany akcesji do NATO?

Jak poinformował Fingrid, miejscowa spółka rosyjskiego koncernu Inter RAO - RAO Nordic Oy, handlująca na nordyckim rynku energią elektryczną z Rosji ogłosiła, że od soboty przestaje ją importować. Fingrid zaznaczył, że według spółki, handel energią zostanie zawieszony ze względu na kłopoty z otrzymywaniem płatności za prąd sprzedany na rynku.

Finlandia importowała ostatnio z Rosji ok. 10 proc. zużywanej w kraju energii elektrycznej. Jednak Fingrid zapewnił, że w wyniku przerwania dostaw z tego kierunku, krajowi nie grożą braki prądu. - Brakujący import może być zastąpiony na rynku przez sprowadzenie większej ilości energii ze Szwecji, ale także częściowo przez produkcję krajową - podkreślił wiceprezes ds. operacyjnych Fingridu Reima Paivinen.

Rosjanie wstrzymali dostawy prądu do Finlandii. Powodem akcesja do NATO?

W kwietniu fiński operator zmniejszył możliwości importu prądu z Rosji, ograniczając dostępne zdolności przesyłowe z 1300 do 900 MW. Fingrid zaznaczył, że jeśli chodzi o energię elektryczną, to na początku 2023 r. Finlandia powinna być już samowystarczalna. Operator przypomniał, że tylko w tym roku przyłączone do sieci zostaną turbiny wiatrowe o mocy 2 GW. Niedawno w elektrowni jądrowej Olkiluoto ruszył reaktor EPR o mocy 1650 MW, którego komercyjna eksploatacja ma zacząć się pod koniec września. Na razie blok Olkiluoto 3 dostarcza energii w ramach testów.

Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej z Rosji do Finlandii zbiegło się z planami rządu w Helsinkach ws. członkostwa w NATO. Akcesję Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego poparł prezydent i premier tego kraju. Decyzja o przyjęciu Finlandii do NATO może zapaść podczas czerwcowego szczytu organizacji w Madrycie. Finlandia, dotychczas neutralna militarnie, zmieniła zdanie w sprawie akcesji do Sojuszu po inwazji Rosji na Ukrainę.

RadioZET.pl/PAP/AFP

