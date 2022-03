Rosja z najliczniejszymi sankcjami na świecie w historii. Wyprzedziła nawet Iran, Syrię i Koreę Płn

Rosja zdobyła niechlubne miano kraju, na który nałożono najwięcej międzynarodowych sankcji w historii. W ten sposób wyprzedziła już nawet Iran, Syrię, Koreę Północną, Wenezuelę i Kubę. Kolejne kraje, publiczne instytucje oraz prywatne firmy deklarują zakończenie współpracy z agresorem, który zaatakował Ukrainę. W praktyce oznacza to m.in. wycofanie wielu produktów i usług ze sprzedaży na terenie Rosji, m.in. zamknięcie restauracji McDonald’s i KFC.

W odpowiedzi na płynące ze świata informacje o kolejnych sankcjach na Rosję, dyrektor departamentu współpracy gospodarczej MSZ Rosji Dmitrij Birichewski ostrzegł, że jego kraj pracuje nad "szeroką reakcją na sankcje", która "będzie szybka i odczuwalna w najbardziej wrażliwych obszarach Zachodu".

Rosja najbardziej obciążonym sankcjami krajem w historii

Agencja Bloomberg poinformowała, że Rosja to kraj, na który nałożono najwięcej sankcji na świecie. Wiele krajów i firm wycofało swoją działalność z terenów agresora, wyrażając w ten sposób sprzeciw przeciwko wojnie z Ukrainą.

Tylko w ciągu 10 dni od wybuchu konfliktu zbrojnego, czyli do poniedziałku (7 marca) na Rosję spadło 2778 sankcji. Od tego momentu cały czas pojawiają się kolejne międzynarodowe obostrzenia, m.in. ze strony USA i Wielkiej Brytanii. Bloomberg szacuje, że do tej pory na Rosję spadło już 5,5 tysiąca sankcji. Jak duża jest to liczba w tym kontekście? Przykładowo Iran w ciągu 10 lat otrzymał 3616 sankcji. Do tej pory najwięcej sankcji na Rosję pochodzi ze Szwajcarii, odnotowano tam 568 zakazów skierowanych przeciwko agresorowi. USA wystosowały 243 sankcje, Unia Europejska 518, a Francja 512.

W rozmowie z agencją Bloomberg były urzędnik Departamentu Skarbu USA Peter Piatetsky powiedział, że najbardziej odczuwalne dla Rosji sankcje nakładają Stany Zjednoczone. Te ciosy są najbardziej dotkliwe dla rosyjskiej gospodarki, ponieważ równocześnie uderzają w surowce i w krajową walutę. - To finansowa wojna atomowa i największe sankcje w historii – stwierdził Piatetsky, współtwórca firmy Castellum.ai, która przeanalizowała liczbę sankcji.

RadioZET.pl/Bloomberg