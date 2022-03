Rosja zemści się za zerwanie współpracy. Rząd wyraża zgodę na kradzież

Wojna w Ukrainie spowodowała, że większość międzynarodowych koncernów w ramach protestu zerwała współprace gospodarcze z Rosją i wycofała sprzedaż swoich produktów z kraju agresora. Jedną z firm protestujących przeciwko agresji Putina jest IKEA. Przedstawiciele jednej z największych firm meblowych na świecie poinformowali o swoich krokach w mediach społecznościowych i zaznaczyli, że ma to związek z agresją rosyjskich wojsk na Ukrainę.

W oświadczeniu międzynarodowego koncernu znalazły się następujące deklaracje: „Wojna w Ukrainie ma ogromny wpływ na ludzi, ale też powoduje poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw i w warunkach handlu. Dlatego też nasze firmy postanowiły tymczasowo wstrzymać działalność IKEA w Rosji. Grupa Inter IKEA podjęła decyzję o wstrzymaniu całego eksportu i importu do i z Rosji i Białorusi. Wstrzymano wszystkie operacje produkcyjne IKEA Industry w Rosji. Oznacza to również, że wszystkie dostawy od wszystkich poddostawców do tych jednostek są wstrzymane. Grupa Ingka podjęła także decyzję o wstrzymaniu wszystkich operacji detalicznych IKEA w Rosji”.

Rosja zemści się na IKEA za zerwanie współpracy

Szwedzka sieć ma w Rosji 17 sklepów stacjonarnych, trzy fabryki i centrum dystrybucyjne. Władze agresora chcą, aby na ich terenie powstała kopia meblowego giganta, który zerwał współpracę. W efekcie studio graficzne Luxorta-Service z Sankt-Petersburga ubiega się właśnie o zgodę na wykorzystywanie logotypu "IDEA" o warstwie wizualnej łudząco podobnej do popularnego "IKEA".

Właściciel nowego sklepu meblowego zapewnił agencję RIA Novosti, że zaoferuje na rynku rosyjskim taką liczbę produktów, żeby klienci nie odczuli wycofania sklepów IKEA z rosyjskiego rynku. Konstantin Kukkoev podkreślił, że w pełni zaspokoi popyt.

Nie ma już giganta, jego działalność jest zawieszona, co spowodowało pewne trudności i dlatego myślę, że jeśli pojawi się alternatywa, to wszyscy zrozumieją i pójdą do rosyjskich producentów Konstantin Kukkoev

W jaki sposób właściciel nowej sieci sklepów sfinansuje produkcję i zakup towarów w tak dużej ilości? Konstantin Kukkoev planuje przeznaczyć na ten cel pieniądze, które zamierza wygrać w sądzie. W tym celu pozwał sieć IKEA za wstrzymanie planów jego studia projektowego.

"The Guardian" poinformował, że Władimir Putin zapowiedział, że rosyjski chce przejąć przedsiębiorstwa, które z powodu wojny wycofują się z rynku agresora. Mają być one „przekazane tym, którzy rzeczywiście chcą pracować”.

RadioZET.pl/"The Guardian"/RIA Novosti