Wojna w Ukrainie wywołała reakcję na unijnym szczeblu. Sankcje wobec Rosji zakładają m.in. konfiskatę majątków oligarchów, usunięcie rosyjskich banków z systemu SWIFT, czy blokada niektórych operacji banku centralnego Rosji. Efekt? Wystarczyła zapowiedź tych sankcji, by rubel zaczął tracić na wartości.

Rosyjski bank centralny poinformował w poniedziałek 28 lutego 2022 roku o podwyższeniu głównej stopy procentowej z 9,5 do 20 proc. Ten ruch ma powstrzymać deprecjację rubla i wzrost inflacji.

Gospodarka Rosji już się sypie? Oto efekt sankcji

Długie kolejki do bankomatów, brak gotówki i wzrost niepewności wśród mieszkańców Rosji w związku ze zbliżającym się kryzysem finansowym. Bank centralny Rosji robi co może, by uniknąć katastrofy. Rekordowej drożyźnie zapobiec ma rekordowa podwyżka stóp procentowych – z 9,5 proc. do 20 proc. Bank centralny nakazał również rosyjskim firmom sprzedawanie 80 proc. wpływów walutowych.

"Warunki zewnętrzne rosyjskiej gospodarki drastycznie się zmieniły" - napisał bank w komunikacie o zmianie stóp. "Zapewnimy wzrost oprocentowania depozytów do poziomów potrzebnych do tego, by zrekompensować zwiększone ryzyko deprecjacji i inflacji" - dodano.

Kurs rosyjskiego rubla spadł w poniedziałek do rekordowo niskiego poziomu po ogłoszeniu w weekend przez państwa zachodnie nowych sankcji wymierzonych w Rosję z powodu jej agresji na Ukrainę, w tym ograniczenia wobec rezerw walutowych kraju.

W poniedziałek kurs rubla na rynku azjatyckim spadł do 119,50 w stosunku do dolara, czyli o 30 proc. w porównaniu z piątkiem.

