Rosyjski atak spowoduje stratę połowy PKB przez Ukrainę

Wojna na Ukrainie trwa od kilku godzin. Oficjalne źródła informują o ponad 40 ofiarach śmiertelnych wśród żołnierzy. Nie żyją także cywile zabici podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Eksperci prognozują, że z powodu rosyjskiego ataku Ukraina straci 50 proc. PKB. A jakie mogą być skutki ekonomiczne tej wojny dla Polski? Inwestor i autor serwisu Surowcowe.info Bogusz Julian Kasowski ostrzega w rozmowie z RadioZET.pl m.in. przed wyższymi kosztami energii elektrycznej, kolejnym wzrostem inflacji, utrudnionym dostępem do surowców czy zmniejszeniem PKB Polski, a także prognozuje co stanie się z cenami paliwa, indeksami giełdowymi oraz eksportem i importem towarów.

Atak Rosji będzie kosztował Ukrainę stratę 50 proc. PKB

Analitycy prognozują, że rosyjski atak może być zgubny dla Produktu Krajowego Brutto Ukrainy. Wcześniejsza zapaść w 2014 roku skończyła się załamaniem waluty, 50-procentową inflacją i spadkiem wartości eksportu o jedną trzecią.

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak przedstawia zróżnicowane scenariusze. Najbardziej pesymistyczny dotyczy „konfliktu totalnego”.

W takim wypadku skala strat gospodarczych dla tego kraju będzie największa – możemy mówić o rocznym ubytku przekraczającym połowę PKB. Kluczowy będzie stan gospodarczy Kijowa oraz jego najbliższego otoczenia. Dziś stolica generuje 24 proc. ukraińskiego PKB, jej najbliższe sąsiedztwo dalsze 5,5 proc. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Drugi scenariusz to straty na poziomie ok. 24 proc. PKB Ukrainy. Ekspert uważa, że dojdzie do tego, jeżeli działania wojenne objęłyby obwody: dniepropietrowski, doniecki, charkowski, chersoński i zaporoski.

Z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że między 2013 a 2015 rokiem PKB Ukrainy spadło o połowę. Gdy odnotowano największe utrudnienia związane z wojną w Donbasie w 2014 i 2015 roku, wówczas eksport polskich produktów do Ukrainy zmniejszył się o 30 proc., a do Rosji o 37 proc. W tym momencie Ukraina jest dla Polski czwartym rynkiem eksportowym poza krajami zrzeszonymi w Unii Europejskiej.

- Gospodarka Ukrainy w ostatnich latach próbowała odbudować się po kryzysie z lat 2014-15, ale na tej drodze najpierw stanęła pandemia COVID-19. Z wyliczeń niemieckiego instytutu gospodarczego Kiel Institute wynika, że samo embargo na rosyjski gaz nałożone przez Zachód skutkowałoby spadkiem PKB Rosji o 3 proc. – podkreśla Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wojna na Ukrainie już odbiła się na rynku finansowym. Złoty mocno traci na wartości, a zgodnie z prognozami to nie koniec spadków – mówią analitycy z Cinkciarz.pl. Eksperci zastanawiają się, czy wobec zagrożenia polskiej waluty Narodowy Bank Polski zareaguje.



