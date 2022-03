Rosyjskie PKB spadnie w 2022 o 20 procent. Zabójczy efekt sankcji

Wojna w Ukrainie zjednoczyła świat Zachodu, który jednomyślnie nałożył na Rosję sankcje gospodarcze. Respektować je będzie także Szwajcaria, która stwierdziła, że jest „neutralna, ale nie obojętna”.

Rosja nie ma najmniejszych szans w wojnie ekonomicznej z Zachodem – uważają ekonomiści. – Rosja będzie mogła się bronić tylko za pomocą krajowych narzędzi polityki gospodarczej np. dodruku rubla – stwierdził Polski Instytut Ekonomiczny. Zwiększy to znacznie inflację, która może sięgnąć w objętym sankcjami kraju około 17 procent.

Sankcje na Rosję obniżą jej PKB o 20 procent w 2022. Przekreślone szanse na rozwój.

- Jeszcze przed zbrojną inwazją na Ukrainę, Rosja była stosunkowo mało zamożnym krajem – jej PKB na mieszkańca wynosił zaledwie 51 procent zamożności Niemiec, co plasowało Rosję pomiędzy Chile a Grecją. Wyróżniającym się na tle całego kraju regionem była i pozostanie nadal Moskwa - wcześniej jej zamożność była porównywalna do Czech, po sankcjach będzie to poziom Łotwy – wynika z analiz PIE.

Instytut podał, że w wyniku nałożonych sankcji gospodarczych PKB Rosji obniży się w 2022 roku o 15-20 procent. Goldman Sachs przewiduje, że inflacja w Rosji na koniec 2022 sięgnie 17 procent. Rosyjska gospodarka z ciosu zadanego sankcjami będzie cucić się przez długie lata.

Totalne załamanie kursu rubla ogranicza prowadzenie opłacalnego importu, braki produktów zahamuje produkcję, inflacja będzie galopować, a Rosja będzie mogła się bronić tylko za pomocą krajowych narzędzi polityki gospodarczej np. dodruku rubla. Paniczne wypłacanie gotówki już teraz doprowadziło do załamania płynności sektora bankowego. Hiperinflacja nakręci tę spiralę od nowa, rubel będzie się dalej osłabiał, a gospodarka znajdzie się w wieloletniej zapaści. PIE

- Zakaz transportu nowoczesnych technologii oraz wstrzymanie importu rosyjskich produktów bezpośrednio uderzy w branże tworzące największą część PKB: przetwórstwo przemysłowe (odpowiadające za 14,8 procent PKB) oraz górnictwo (9,8 procent). Kryzys finansowy i załamanie koniunktury oznaczają z kolei recesję w handlu (13,1 procent) oraz na rynku nieruchomości (10,5 procent). Będzie to także efekt wycofywania się zagranicznych firm z Rosji - zapowiedział zastępca kierownika zespołu makroekonomii w PIE Jakub Rybacki.

To nie koniec złych wieści dla Rosji. Sankcje odetną ją od możliwości zakupów maszyn na Zachodzie, co oznaczać będzie przestaje w produkcji oraz zablokowanie rozwoju przemysłu.

RadioZET.pl/PIE

