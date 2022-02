Rozliczenie PIT. Ministerstwo podpowiada, jak szybciej dostać zwrot pieniędzy

Od 15 lutego 2022 można rozliczać podatek dochodowy za 2021 rok. Należy to zrobić najpóźniej 2 maja 2022 roku. Jeśli dzięki skorzystaniu z ulg uda się uzyskać nadpłatę, na zwrot pieniędzy trzeba będzie czekać nawet 3 miesiące. Chyba, że posłucha się rady Ministerstwa Finansów, dzięki której możne ten okres skrócić o połowę.

PIT za 2021 rok to ostatnia szansa na skorzystanie z wielu ulg podatkowych, jako że w Polskim Ładzie je wykreślono. Podatnicy powinni więc szczególnie mocno przyłożyć się do sporządzenia zeznania i do maksimum wykorzystać możliwość odzyskania części pobranych przez fiskusa pieniędzy.

To samo dotyczy się pomocy potrzebującym udzielanej dzięki możliwości przekazania 1 procent podatku na organizacje pożytku publicznego. To dla nich sądny rok, jako że Polski Ład od przyszłego roku odetnie je od części pieniędzy. Po interwencjach aktywistów i dziennikarzy premier Matusz Morawiecki zapowiedział, że OPP będą mogły liczyć w przyszłych latach na wyrównanie do poziomu przychodów, jakie osiągną z 1 procent PIT za 2021 rok. Dlatego tak ważne jest, żeby przekazać część pobranego przez fiskusa podatku na szczytny cel, na przykład na pomagającą chorym dzieciom Fundację Radia ZET.

Rozliczenie PIT. Jak szybko dostać zwrot podatku?

Sposób na szybki wzrost podatku podpowiedziany przez Ministerstwo Finansów jest bardzo prosty: należy unikać składania zeznania za 2021 rok na tradycyjnych, papierowych formularzach. Urząd Skarbowy, który je otrzyma, ma bowiem 90 dni na jego zweryfikowanie, a następnie przelanie nadwyżki podatku na wskazane przez podatnika konto.

Czas ten można skrócić o połowę, jeśli rozliczenie złoży się elektronicznie, chociażby za pomocą usługi Twój e-PIT. Czeka w niej gotowy, wypełniony już przez Ministerstwo Finansów PIT, który wystarczy przejrzeć i zaakceptować, żeby spełnić obowiązek wobec fiskusa. Jeśli jednak chcemy skorzystać z ulg, należy samodzielnie je w serwisie i dopiero po tym zaakceptować rozliczenie.

Fiskus ma na zwrot podatku z deklaracji złożonej drogą elektroniczną 45 dni, a więc połowę czasu przewidzianego dla zeznań składanych na tradycyjnych, papierowych formularzach. Warto przy tym pamiętać, że to maksimum – można liczyć, że nadpłacone pieniądze pojawią się na koncie wcześniej. Liczy się także data złożenia rozliczenia, więc im szybciej dopełni się formalności, tym wcześniej skarbówka odda pieniądze.

Twój e-PIT to coraz popularniejszy sposób na rozliczenie się z fiskusem. Mówią o tym statystyki przytoczone przez Magdalenę Rzeczkowską, szefową Krajowej Administracji Skarbowej.

W 2021 r. elektronicznie zostało złożonych 19,6 mln PIT-ów, z czego ponad połowa tj. 10 mln PIT-ów przez usługę Twój e-PIT, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38. Magdalena Rzeczkowska

Usługa Twój e-PIT w praktyce może rozliczyć podatnika sama. Jeśli do 2 maja 2022 zeznanie nie zostanie złożone, system automatycznie przyjmie deklarację wyliczoną przez Ministerstwo Finansów.

