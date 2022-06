Rozliczenie samotnych rodziców w Polskim Ładzie. „Nie ma gorszych dzieci”

Polski Ład, który obowiązuje od 1 stycznia, zakłada, że rodzice samotnie wychowujący dziecko nie mogą się z nim rozliczyć. Mogą za to jednorazowo odliczyć z PIT kwotę 1500 zł. Od lipca miały wrócić „stare” zasady, ale pojawił się haczyk. Samotnym rodzicom, o ile nie wychowują niepełnosprawnego dziecka, zaproponowano „pół ulgi”. Według ustawy nie mogą oni skorzystać z podwójnej kwoty wolnej, ale z jej półtorakrotności (30 tys. zł + 15 tys. zł). Senat postanowił to zmienić.

Polski Ład do zmiany. Senat przywraca „stare” zasady rozliczenia z dzieckiem

Senat przyjął poprawki do noweli o PIT, która od 1 lipca ma zreformować Polski Ład. Jedna z nich zakłada przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Na czym to polega? Zasady są analogicznie jak w przypadku rozliczenia małżonków. Rodzic sumuje własne dochody i zarobki dziecka (do kwoty przewidzianej ustawą) i wylicza podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów. Do tej pory rodzic mógł przy tym skorzystać z podwójnej kwoty wolnej.

Ustawodawca zmienił jednak zasady i wskazał, że z kwoty wolnej skorzystają tylko rodzice niepełnosprawnych dzieci. Pozostali samotni rodzice mieliby prawo do półtorakrotności kwoty wolnej, czyli odliczyliby nie 60, a 45 tys. zł.

„Senat poprawił Polski Ład. Samotni rodzice będą korzystać z ulgi podatkowej na takich samych zasadach, jak inni rodzice. Nie ma gorszych dzieci” – napisał na Twitterze senator Krzysztof Kowalczyk.

Inna poprawka Senatu to ukłon w stronę organizacji pożytku publicznego, które tracą na mniejszych wpływach podatkowych. Izba zaproponowała, by podatnicy mogli przekazywać nie 1 proc., a 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji. Aby powyższe zmiany weszły w życie, muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez Sejm i prezydenta.

RadioZET.pl