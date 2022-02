Rubel najtańszy w historii, indeks RTS spadł do 666 punktów. Rosja płaci za wojnę

Rosja błyskawicznie zaczęła płacić za agresję na Ukrainę: kurs rubla spadł do najniższego poziomu w historii, a parkiet giełdy przeżył pogrom, cofając się o 13 lat. Indeks RTS spadł do poziomu 666 punktów, tracąc 50 procent w ciągu godziny.

Wojna na Ukrainie nie opłaci się Rosji. Unia Europejska zapowiedziała już nałożenie „najcięższych sankcji w historii”. W grę wchodzi nawet „opcja atomowa”, czyli odcięcie Rosji od systemu SWIFT.

Na atak na Ukrainę zareagował już rosyjski rynek kapitałowy. Główny indeks moskiewskiej giełdy spadł w ciągu godziny o około 50 procent, mimo kilkukrotnego zawieszania notowań, a rubel stał się najtańszy w historii. Interwencji musiał dokonać bank centralny. Rosja przygotowywała się na sankcje od lat, gromadząc rezerwy walutowe.

Wojna na Ukrainie. Rubel najtańszy w historii, spadki na giełdzie o 50 procent w godzinę

Tak ogromnych spadków na rosyjskiej giełdzie jeszcze w historii nie było. Główny indeks, RTS, w ciągu zaledwie godziny od rozpoczęcia sesji stracił około 50 procent, spadając do poziomu nawet 666 punktów.

Równocześnie do najniższego poziomu w historii spadł kurs rubla względem europejskiej i amerykańskiej waluty. Za euro trzeba było płacić już ponad 100 rubli, za dolara zaś ponad 90 rubli. Interwencję podjął rosyjski bank centralny, powodując lekkie umocnienie się rosyjskiego pieniądza.

Wojna na Ukrainie wpływa także na notowania złotego, który stracił zarówno w stosunku do euro (o godz. 10:00 kurs wynosił 4,62 zł), dolara (4,11 zł), a także franka szwajcarskiego (4,45 zł). Konflikt może wpływać destabilizująco na waluty całego regionu.

Spodziewać można się także wzrostu cen gazu oraz ropy. Analitycy przewidują, że z powodu wojny i sankcji nałożonych na Rosję cena hurtowa za baryłkę może wzrosnąć nawet do 120 dolarów. Oznaczałoby to wzrost cen na stacjach do ponad 6 zł za litr benzyny oraz oleju napędowego.

