Rusza 300 plus. Pierwsze wypłaty 18 lipca

„Dobry start” to coroczne świadczenie mające pomagać rodzicom w skompletowaniu wyprawki dla dzieci rozpoczynających rok szkolny. Wypłata wynosi 300 zł, pieniądze można otrzymać od 18 lipca, o ile odpowiednio wcześniej zwróciło się do ZUS.

Wnioski o wypłatę na rok szkolny 2022/2023 można składać do 30 listopada 2022 roku. Podobnie jak w zeszłorocznej edycji, dokumenty przyjmowane są tylko elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

„Dobry start” startuje 18 lipca. Dodatkowe 300 zł dla rodziców

Pierwsze środki z programu „Dobry start” zostaną wypłacone w poniedziałek 18 lipca 2022 roku. Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy wskazany przez rodzica we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od wydania decyzji o ich przyznaniu.

W przypadku, gdy w sprawie będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do klientów zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków, które zostanie umieszczone na profilu klienta na portalu PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.

W ramach programu „Dobry start” rodzice - bez względu na swoje dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

- Do naszych klientów zostały wysłane już pierwsze informacje o przyznaniu „wyprawki”. Można je zobaczyć po zalogowaniu na własne konto na portalu PUE ZUS. Powiadomienie o tym, że jest na koncie wiadomość do odczytania jest przez nas przekazywane na adres mailowy wskazany przez osobę wnioskującą o 300 plus we wniosku – poinformowała Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Wyprawkę dostaje rodzic raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września.

RadioZET.pl/ZUS