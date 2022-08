Ruszyły wypłaty 14. emerytury. Kiedy pieniądze na koncie?

14. emerytura wróciła w 2022 roku z powodu wysokiej inflacji. Przeprowadzona waloryzacja świadczeń była zbyt mała, żeby zapewnić zachowanie siły nabywczej świadczeń. „Czternastka” ma stanowić zadośćuczynienie za drożyznę – dzięki dodatkowym pieniądzom seniorzy mają zachować poziom życia z 2021 roku. Walka z inflacją drogo kosztuje budżet - pieniędzy wystarczyłoby na wypłatę 20. emerytury.

Świadczenie to przyznaje się z urzędu emerytom i rencistom z ZUS oraz innych organów emerytalno-rentowych, czyli KRUS i mundurowych, a także osobom uprawnionym do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczeń uzupełniających Mama 4 plus oraz dla niesamodzielnych, renty inwalidzkiej.

14. emerytura. Terminy wypłat pieniędzy

Czternasta emerytura trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Łącznie jako „czternastki” zostanie wypłacone około 11,4 mld zł.

- Pierwsze wypłaty świadczeń ruszyły zgodnie z planem. Na wypłatę z ZUS w terminie 25 sierpnia dla 1,6 mln emerytów i rencistów przeznaczyliśmy ok. 2,0 mld zł - podała prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Kolejne transze świadczenia będą wypłacane wraz z podstawowymi emeryturami 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. „Czternastka” zostanie wypłacone z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

14. emeryturę w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł wypłata będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

- Czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego, a pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna. Dlatego wyniesie ona 1217,98 zł na rękę - wskazała prof. Uścińska

Prawo do świadczenia głównego jest badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. „Czternastki” nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

RdioZET.pl/PAP