Rząd obetnie wydatki na zdrowie? Budżet NFZ okrojony o 10 mld zł

Budżet został błędnie „policzony” przez rząd: prawdziwy deficyt wynosi nie 65 mld zł, lecz 208 mld zł – wyliczyli ekonomiści z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Rząd po cichu szykuje się na możliwość uznania Polski za niewypłacalną, a jednym z przejawów cięcia wydatków ma być faktyczne zmniejszenie środków NFZ, który może stracić nawet ponad 10 mld zł w skali rocznej.

NFZ z obciętymi środkami. 10 mld zł mniej na leczenie Polaków

Gazeta Wyborcza podała, że w kilku szykowanych przez rząd nowelizacjach ustaw znalazły się zapisy, przez które Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie pozbawiony miliardów złotych. Pierwszą ze zmian ma być zaprzestanie opłacania z budżetu państwa składek zdrowotnych za osoby nieobjęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli między innymi rolników. KRUS wpłacał do NFZ 3,6 mld zł rocznie, po zmianie prawa ma już tego nie robić.

„Projektowane regulacje winny skutkować ograniczeniem przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wydatków budżetu państwa” - czytamy w uzasadnieniu projektowanych zmian. To jeszcze nie koniec oszczędności, przez które wydatki na zdrowie mają drastycznie zmaleć.

Zgodnie z planowanymi zmianami, NFZ ma bowiem przejąć finansowanie ratownictwa medycznego, co oznacza uszczuplenie budżetu na leczenie o kolejne 3 mld zł. Do tej pory łożenie na ratownictwo było obowiązkiem wojewodów.

Kolejną zmianą jest nałożenie na NFZ obowiązku zakupu szczepionek podawanych w ramach programu szczepień obowiązkowych, finansowania wszystkich świadczenie wysokospecjalistycznych oraz refundowania darmowych leków dla osób w wieku powyżej 75 lat oraz dla kobiet w ciąży. Fundusz z własnych środków ma także płacić za lekarstwa dla pacjentów z HIV i AIDS. Dodatkowe obowiązki to konieczność wydawania kolejnych miliardów złotych, które dotychczas przeznaczane byłyby na inne cele związane z leczeniem Polaków.

Z wyliczeń Gazety Wyborczej wynika, że uszczuplenie przychodów oraz skierowanie części środków na realizację nowych zadań uszczupli dotychczas dostępny budżet o 7-10 mld zł rocznie. To jednak jeszcze nie koniec przesunięć środków – rząd zamierza także sięgnąć po fundusze zapasowe NFZ, które mają w 2023 roku zasilić jednorazowo Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. To właśnie w nim ukrywane są wydatki państwa, których nie uwzględnia się w oficjalnym budżecie: na przykład dopłaty do węgla.

