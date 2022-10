Rząd pracuje nad dodatkami do 500 plus. Ale tylko dla pracujących

500 plus nie wzrośnie do 800 plus, takich rozmów nie ma – Olga Semeniuk goszcząc w Radiu ZET zaprzeczyła nieoficjalnym informacjom o planowanej na rok wyborczy podwyżce. Stanisław Szwed w rozmowie z „Faktem” potwierdził złą wiadomość dla beneficjentów świadczenia, dopowiedział jednak, że prowadzone są rozmowy na temat dodatkowych sposobów wspierania rodziców.

Dodatki do 500 plus. Dla rodziców łączących pracę z wychowywaniem dzieci

500 plus zadebiutowało w 2016 rok i od tego czasu mocno straciło na realnej wartości. Galopująca inflacja z ostatniego roku przyspieszyła ten proces – po uwzględnieniu siły nabywczej złotego dziś i 6 lat temu, 500 plus to dziś tak naprawdę mniej niż 400 plus.

Gdyby świadczenie było waloryzowane na takich samych zasadach jak emerytury, to w 2023 roku powinno wynosić 700 zł – wynika z wyliczeń ekonomistów. Podwyżka 500 plus nie znajduje się jednak na priorytetowej liście rządu. Jarosław Kaczyński stwierdził nawet, że samo świadczenie nie zadziałało. Dlatego w 2022 roku wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i żłobkowe, a na horyzoncie mogą być już nowe dodatki.

Nowością jest zasygnalizowane kierowanie ich do rodziców, którzy pracują – 500 plus wypłacane jest bez żadnych warunków, w tym bez progu dochodowego.

- Przypominam, że oprócz 500 plus są jeszcze korzyści związane z rozliczeniami podatkowymi dotyczącymi rodzin wielodzietnych, obniżeniem podatku PIT z 17 do 12 procent. Oczywiście są propozycje innych rozwiązań, które będą wspierać rodziny, ale bardziej w kontekście uelastycznienia form zatrudnienia, czyli łączenia pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci – zadeklarował Stanisław Szwed w rozmowie z „Faktem”.

W przyjętym przez rząd projekcie ustawy o aktywizacji zawodowej przewidziano dopłatę 7000 zł za stworzenie miejsca pracy zdalnej dla rodzica opiekującego się dzieckiem oraz 900 zł przez rok za zatrudnienie rodzica na pół etatu. Wsparcie przysługiwałoby pracodawcy – niewykluczone, że właśnie te rozwiązania miał na myśli wiceszef MRiPS.

RadioZET.pl/Fakt/PAP