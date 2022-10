Rząd przeciwny skróceniu pracy Polakom. „Gospodarka potrzebuje podniesienia produktywności”

Praca, praca i jeszcze raz praca – taką strategię dla Polaków wydaje się przyjmować rząd. W ustawie o aktywizacji zawodowej przewidziano między innymi „1800 plus” na seniora, który zamiast pobierać emeryturę będzie kontynuował pracę, przewidziano także 7000 zł wsparcia na stworzenie zdalnego miejsca pracy dla rodzica. Polacy pracują już niemal najwięcej w UE, dlatego też powinniśmy pomyśleć o skróceniu tygodnia pracy przy zachowaniu niezmienionej płacy – stwierdziła opozycja. Nie ma takiej opcji – odpowiedział rząd.

„Nie ma tematu czterodniowego tygodnia pracy”. Rząd się nie zgadza

Szef PO Donald Tusk zapowiedział w wakacje, że Platforma do wyborów parlamentarnych przygotuje precyzyjny program pilotażu, dotyczący czterodniowego tygodnia pracy. Zaznaczył wówczas, że dynamiczne zmiany rynku pracy, w tym postępująca automatyzacja wymuszają dostosowanie się do nowych trendów.

Pod koniec września partia Razem przedstawiła założenia projektu, który zakłada skrócenie czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo przy zachowaniu tych samych zarobków, a więc m.in. podniesienie godzinowej stawki minimalnej. Zgodnie z założeniami tego projektu „przez pierwsze dwa lata czas pracy ma zostać skrócony do 38 godzin tygodniowo, a w trzecim roku - docelowo do 35”.

Wiceminister Finansów Artur Soboń został zapytany w Polskim Radiu 24 o możliwość wprowadzenia w Polsce czterodniowego tygodnia pracy. Członek rządu nie zgodził się z postulatami opozycji.

- To jest przykład idealnego oderwania od rzeczywistości. Polska gospodarka potrzebuje dzisiaj podniesienia produktywności, poniesienia innowacyjności, podniesienia wydajności. Potrzebujemy nadrabiać ten czas, który nam ukradziono po drugiej wojnie światowej, tak abyśmy byli społeczeństwem coraz bogatszym, społeczeństwem coraz silniejszym także gospodarczo, także demograficznie, militarnie, kulturowo, tożsamościowo - stwierdził Artur Soboń.

RadioZET.pl/PAP