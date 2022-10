Rząd przyznał właśnie 450 zł podwyżki. Kto ją dostanie?

- Podjąłem decyzję, aby żołnierze w określonych jednostkach wojsk lądowych dostawali dodatek służbowy 450 zł miesięcznie; rozporządzenie w tej sprawie skierowano już do uzgodnień - poinformował minister obrony narodowej MON Mariusz Błaszczak.

Zarobki w Polsce rosły wolniej niż inflacja, która we wrześniu sięgnęła 17,2 procent – wynika z danych GUS. Na dodatek z miesiąca na miesiąc średnia pensja spadła, co oznacza jeszcze większą utratę siły nabywczej płac. Niezbyt optymistycznie wyglądają także wpisane do budżetu założenia dotyczące podwyżek dla pracowników urzędów i instytucji publicznych: będzie ona znacznie niższa, niż spodziewana wysokość inflacji.

Na podwyżkę wypłat liczyć będą mogli żołnierze. Odpowiadać ma za to dodatek służbowy w wysokości 450 zł, przysługujący w przypadku służenia w określonych przez szefa MON jednostkach wojsk lądowych.

Dodatek służbowy dla żołnierzy. Kto dostanie?

Wojna w Ukrainie sprawiła, że Polska w ramach pilnej potrzeb operacyjnej wydała dziesiątki miliardów złotych za zakup sprzętu wojskowego. W USA zamówiliśmy 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji M1A2 sepv3, w Korei zaś wzięliśmy czołgi K2, armatohaubice samobieżne K9 oraz samoloty szkolno-bojowe FA-50. A to jeszcze nie koniec wydatków.

Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększy także wypłaty części żołnierzy w służbie czynnej. Specjalny dodatek ma być wypłacany żołnierzom „w określonych jednostkach wojsk lądowych”. Jak poinformował szef MON Mariusz Błaszczak, rozporządzenie wprowadzające dodatkowe wypłaty trafiło już na konsultacje międzyresortowe i niedługo powinno być gotowe do wprowadzenia w życie.

Minister Obrony narodowej nie poinformował, które jednostki mają zostać objęte nowym dodatkiem służbowym. Można się domyślać, że chodzi o oddziały, które ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę mają pozostawać w podwyższonej gotowości bojowej.

Dodatek służbowy w wojsku przysługuje za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych, albo w określonych jednostkach wojskowych. Otrzymują go np. żołnierze pracujący w komórkach MON, jako lekarze wojskowi, kontrolerzy lotu czy dowódcy jednostek marynarki.

RadioZET.pl/MON/PAP