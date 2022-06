Rząd szykuje nowy podatek minimalny. „Będzie inna podstawa opodatkowania”

Polski Ład wprowadził do systemu fiskalnego ogromne zamieszanie. Część przepisów musiano bezpośrednio po wdrożeniu nowych podatków nowelizować. Błyskawicznie bowiem okazało się, że część podatników z powodu nowych zasad wypłat wynagrodzeń otrzymała niższe pensje. Twórcy przepisów zdążyli jednak wcześniej przyjąć nagrody w wysokości 1,43 mln zł.

Do oczyszczenia systemu podatkowego z bałaganu wydelegowany został Artur Soboń, który otrzymał stanowisko wiceministra finansów. Owoce jego pracy mają zacząć obowiązywać od 1 lipca: będzie to między innymi zlikwidowanie ulgi dla klasy średniej, która miała obniżać płacone podatki do poziomu z poprzedniego systemu. Wycofany zostanie także minimalny CIT, który – szczególnie w trudnych, wojennych czasach – mógł poważnie pogorszyć sytuację przedsiębiorców walczących o przetrwanie na rynku.

Polski Ład. „Nie naprawiamy, a eliminujemy”

W wywiadzie dla „DGP” Soboń odniósł się m.in. do wchodzącej 1 lipca w życie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniżającej PIT z 17 procent do 12 procent. Jak stwierdził, w części podatkowej Polskiego Ładu resort finansów odszedł od koncepcji naprawiania, czyli przygotowania specjalnych rozwiązań dla kolejnych grup, by im zagwarantować, że nie stracą w porównaniu z poprzednim rokiem.

- To byłyby rozwiązania epizodyczne dotyczące tylko 2022 roku, potem natychmiast byłoby trzeba szykować zmiany na 2023. Dlatego podjąłem decyzję, że nie naprawiamy, a eliminujemy z systemu rozwiązania, które się nie sprawdziły, czyli przede wszystkim tzw. ulgę dla klasy średniej, czy ulgę 1500 zł dla samotnych rodziców – stwierdził wiceminister finansów

Soboń zapowiedział też zmiany w CIT, które mają gwarantować większą stabilność podatkową. W Polskim Ładzie pojawiła się koncepcja podatku minimalnego, który w zamierzeniu płacić miały duże korporacje, transferujące zyski z Polski. W praktyce okazało się, że najbardziej dotkliwie dotknie on polskie przedsiębiorstwa działające na małej marży. Minimalny CIT miał być bowiem płacony w sytuacji, gdy działalność biznesowa nie przynosiła założonego przez rząd poziomu zysku.

- Przyświecają nam analogiczne motywy jak przy zmianach w podatku od osób fizycznych. Uznaliśmy, że to nie jest dobry czas na jakieś zupełnie nowe rozwiązania. W przypadku PIT takim rozwiązaniem była skomplikowana ulga dla klasy średniej, w przypadku podatku od firm tzw. minimalny CIT wprowadzony przez przepisy Polskiego Ładu. Chodzi o sytuację, w której ktoś prowadzi spółki w taki sposób, by nie wykazywać rentowności. Moim zdaniem rok 2022 – naznaczony szokami popandemicznymi, energetycznymi czy wojennymi – nie jest właściwym czasem do tego, by sprawdzać, czy tak faktycznie jest, czy nie - podkreślił Artur Soboń.

W związku z tym resort finansów chce zawiesić na rok minimalny CIT i zaproponować od 2023 r. nowe rozwiązanie. Jak przekazał, projekt jest już gotowy i oczekuje na wpis do wykazu prac rządu.

- Będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców oraz inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności uwzględniający specyfikę różnych kosztów. Chodzi np. o uwzględnienie przy wyliczaniu rentowności rosnących kosztów energii, wynagrodzeń, uwzględnienie specyfiki faktoringu, leasingu czy też podmiotów nabywających towary objęte akcyzą, która rzutuje na poziom osiąganych marż - wyjaśnił Soboń.

RadioZET.pl/DGP/PAP