Rząd szykuje zmiany dla rodziców. Maląg: pracodawca nie będzie miał prawa odmówić

Praca i rodzicielstwo trudne do pogodzenia? Rząd szykuje zmiany w kodeksie pracy, do których każdy pracodawca będzie musiał się podporządkować. Szef nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej rodzicom dzieci, które nie ukończyły 4 lat.

Elastyczna praca dla rodziców. Nowe przepisy

- W noweli kodeksu pracy, który jest w Sejmie, mamy zapisy, że rodzic wychowujący dziecko do czwartego roku życia będzie mógł skorzystać z pracy zdalnej, a pracodawca nie będzie miał prawa odmówić – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na antenie TVP Info.

fot. Sejm.gov.pl

Minister Maląg dodała, że poza wsparciem na rynku pracy, rodzice mogą korzystać ze świadczeń takich jak 500 plus, 300 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.



- W tym roku uruchomiono dodatkowe dwa świadczenia – rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do opieki żłobkowej. Jednak przy wsparciu rodzin musimy zwrócić uwagę na to, czego potrzebują młodzi ludzie, by podejmować odpowiedzialne decyzje o założeniu rodziny, żeby rodziły się dzieci, żebyśmy mogli wyjść z pułapki niskiej dzietności – powiedziała Maląg.

RadioZET.pl/PAP