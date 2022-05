Rząd szykuje zmiany w prawie. „Zachęcamy do poszukiwania pustostanów”

Mieszkania w Polsce są ciągle towarem deficytowym. Nie dość, że jest ich za mało w stosunku do potrzeb, to jeszcze stają się coraz droższe, co dla wielu Polaków zamyka szanse na posiadanie własnego lokum. Jedną z recept ma być program mieszkanie bez wkładu własnego, ułatwiający zaciągniecie kredytu hipotecznego. Ze względu na wysokie ceny w niektórych miastach do programu kwalifikuje się tylko kilka procent oferowanych mieszkań.

- Dążymy do tego, by wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców w 2030 r. wyniósł 435 (dziś to 400 – red.). Spoglądając na statystyki i tendencje, zmierzamy do niego w szybkim tempie. Gdyby tempo budowy 234 000 mieszkań rocznie się utrzymało, to pożądany przez nas poziom wskaźnika, określony jako cel na 2030 rok, osiągniemy szybciej – poinformował Uściński.

Rząd chce zwiększyć dostępność mieszkań. Zachęca samorządy do inwestowania

Jednym ze sposobów na zwiększenie dostępności mieszkań ma być namawianie samorządów, żeby inwestowały w budownictwo komunalne i socjalne. Uściński wskazał, że dostępne są fundusze dopłat, dzięki którym można pokryć 60-80 procent kosztów budowy lub remontów.

- Zachęcamy też do poszukiwania pustostanów wyłączonych ze względu na stan techniczny i korzystania z dostępnych i niewymagających wielkich nakładów inwestycyjnych narzędzi, które udostępniamy. Nieużytkowanego zasobu jest w Polsce dużo, jest on nam teraz bardzo potrzebny. Wspieramy też rozwój SIM-ów – zadeklarował wiceminister.

Wiceminister odwołał się do wstępnych wyników spisu powszechnego z 2021 roku, według którego ponad 10 procent mieszkań w Polsce nie jest użytkowanych.

Uściński poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem przepisów o tzw. konwersji, czyli ułatwieniu przekształceń istniejących obiektów budowlanych, jak również terenów po niewykorzystanych obiektach. Chodzi – jak wyjaśnił - o budynki biurowe i wielkopowierzchniowe obiekty, np. po galeriach handlowych. Projektowane przepisy umożliwiłyby przekształcanie zarówno obiektów, jak i gruntów na cele mieszkaniowe bez długotrwałej, często wieloletniej procedury.

Wiceminister podał również, że prowadzony jest także kluczowy etap prac nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przekazał ponadto, że trwają prace nad ustawą deregulującą prawo budowlane, która usprawni procesy inwestycyjne. Wskazał, że "ma to być m.in. rozszerzenie katalogu inwestycji realizowanych na zgłoszenie względem pozwolenia na budowę czy w uproszczonej procedurze – bez zgłoszenia".

- Mamy pomysł, by – podobnie jak w ustawie o domach 70-metrowych – ograniczyć starostom pracę przy zgłoszeniach – stwierdził. Dodał, że prace nad konkretnym kształtem rozwiązań jeszcze trwają, nie sposób więc stwierdzić, czy przepisy będą dotyczyć większych domów jednorodzinnych, czy budynków wielolokalowych.

RadioZET.pl/PAP