Rząd wypłaci kolejne dodatki. Jest decyzja Morawieckiego

Rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu dla odbiorców ciepła. Projekt ten przewiduje jednorazowe dodatki dla ogrzewających się drewnem, LPG, olejem opałowym – ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Energia i surowce stały się bronią w ręku Putina. Wykorzystamy dobrą sytuację budżetową po to, by pomóc obywatelom. Obok dodatku węglowego wprowadzamy dodatkowe możliwości finansowania ciepła (opartego o pellet, drewno i ciepło systemowe). Poszerzamy arsenał narzędzi wsparcia. Mateusz Morawiecki

Premier wskazał, że wsparcie obejmuje tzw. podmioty wrażliwe. Rząd przygotował także rozwiązania dotyczące np. szpitali i szkół. Jak dodał szef rządu, wsparcie otrzymają także samorządy. Rząd przyjął ustawę o dodatkach dla lokalnych władz. – Będą dopłaty dla samorządów. Środki dla nich to 13,7 mld zł. Będą one mogły być wydane w sposób elastyczny – mówił premier. Jak dodał, każda gmina dostanie co najmniej 2 mln zł.

RadioZET.pl