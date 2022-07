Rząd za nową tarczą dla biznesu. „Skorzystają z niej wszyscy obywatele”

Tarcza prawna to nowy mechanizm przyjęty przez rząd, którego celem jest zmniejszenie stopnia biurokracji w Polsce. Jak zapewnia rząd, na nowych rozwiązaniach skorzystają nie tylko przedsiębiorcy, lecz wszyscy obywatele.

Tarcza prawna to nowe rozwiązanie przyjęte przez Radę Ministrów, które ma m.in. przyczynić się do likwidacji nadmiernej biurokracji, ułatwienia firmom inwestowania i wparcia rozwoju gospodarczego po pandemii. - Dzięki szerokiemu wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań oszczędzimy czas i zmniejszymy koszty związane z załatwianiem spraw. To wpłynie na lepszą współpracę na linii obywatele-administracja - mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Tarcza prawna przyjęta. Co zakłada nowy plan rządu?

Chodzi o projekt nowelizacji ponad 40 ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, którego wnioskodawcą jest minister rozwoju i technologii.

Tarcza prawna ma zmniejszyć obciążenia regulacyjne niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia biznesu. Na rozwiązaniach jakie proponujemy w Tarczy skorzystają wszyscy - obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna MRiT

- Chcemy, aby procedury administracyjne były załatwiane jeszcze szybciej i jeszcze sprawniej – zapewnił Waldemar Buda. Projekt zakłada m.in. większą elektronizację procedur dla przedsiębiorców i obywateli, a także maksymalne ich uproszczenie.

Jak zwrócił uwagę szef resortu technologii i rozwoju propozycje zmian poprzedziła analiza istniejących w polskim systemie prawnym utrudnień. To m.in. długie i czasochłonne procedury czy zbyt rzadkie korzystanie z tzw. milczącej zgody - wskazał.

- Chcemy promować stosowanie prostych formularzy urzędowych, składanie ich drogą elektroniczną, ale i rezygnację z druków urzędowych, gdy są zbędne – dodał Buda.

RadioZET.pl/PAP