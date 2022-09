Rząd zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Padła kwota

- Przyszłoroczna „czternastka” będzie wypłacana już po marcowej waloryzacji, a to znaczy, że będzie na poziomie przekraczającym 1500 zł – zapowiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

14. emerytura, mimo że jednorazowa, na stale ma wpisać się w harmonogram wypłat dla seniorów. Z zapowiedzi rządu wynika, że świadczenie powróci w 2023 roku. Spodziewana wysoka waloryzacja wynikająca z rekordowej inflacji sprawi, że kwota „trzynastki” oraz „czternastki” wyraźnie wzrośnie. Marlena Maląg zapowiedziała, że podwyżka planowana jest obecnie na poziomie 14 procent.

Szwed został zapytany przez „Super Express” o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, że w przyszłym roku będzie 14. emerytura podkreślił, że szef rządu nie zaskoczył resortu polityki społecznej, a takie plany były już wcześniej. Prezydent Duda poszedł nawet o krok dalej, mówiąc o 15. emeryturze.

Podwyżka 14. emerytury. Ile wyniesie w 2023 roku?

Wiceminiester Szwed został zapytany, czy 14. emerytura w 2023 oku będzie wypłacana na takich samych zasadach jak w tym roku, czy też reguły zostaną zmienione – na przykład zlikwidowany lub zmodyfikowany zostanie próg dochodowy w zasadzie „złotówka za złotówkę”.

- Jeżeli będziemy ją wprowadzać, to na tych samych zasadach, jak tegoroczna, czyli pozostanie limit dochodowy. W tym roku było to 2900 zł, a powyżej tej kwoty obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”. Przyszłoroczna „czternastka” będzie wypłacana już po marcowej waloryzacji, a to znaczy, że będzie na poziomie przekraczającym 1500 zł; zakładamy waloryzację na poziomie 13,8 procent, czyli od marca najniższa emerytura znacznie wzrośnie – stwierdził Szwed.

Dopytywany, kiedy ruszą wypłaty „czternastek”, Szwed przypomniał, że w obecnym roku pierwsza transza została wypłacona w sierpniu. - Myślę, że pozostaniemy przy tym terminie - zaznaczył.

14. emerytura będzie zapewne, tak jak w bieżącym roku, zwolniona z podatku PIT. Pozwoli to uniknąć komplikacji, jakie wyniknęłyby dla części seniorów z powodu zasad fiskalnych wprowadzonych przez Polski Ład.

- Ostateczną wielkość waloryzacji rent i emerytur poznamy dopiero w lutym, gdy znany będzie wskaźnik średniorocznej inflacji za 2022 rok. Szacujemy, że będzie to około 14 procent, być może więcej – zadeklarowała Marlena Maląg.

