Rządowa tarcza to niewypał? Niewielu przedsiębiorców sięgnęło po pieniądze

ZUS wypłaca nowe świadczenie dla firm: 3010 złotych na pracownika. Przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani w związku ze skażeniem Odry, mogą wnioskować o pieniądze na dalszą działalność. Z danych urzędu wynika jednak, że przed placówkami ZUS nie tworzą się kolejki, a platforma elektroniczna nie jest specjalnie oblegana. Na Dolnym Śląsku tylko siedmiu przedsiębiorców załapało się na wsparcie. Niewiele więcej firm zgłosiło się łącznie z całej zachodniej ściany Polski.

Niewielkie zainteresowanie pomocą dla firm nad Odrą

- Do urzędów wpłynęło 41 wniosków. Nastąpiła wypłata jednorazowego świadczenia dla 33 płatników składek (96 ubezpieczonych) w łącznej wysokości 288,9 tys. zł – mówi dla RadioZET.pl rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Do ZUS-u na Dolnym Śląsku wpłynęło tylko siedem wniosków na kwotę 99,3 tys. zł. Skąd tak mała frekwencja? Nie każdy przedsiębiorca może załapać się na wsparcie, chociażby ze względu na warunki, jakie uprzednio należy spełnić. Mowa o przedstawicielach określonych branż z danych powiatów, którzy odnotowali dochody co najmniej o 50 proc. niższe w związku ze skażeniem Odry.

Spadek przychodów uprawniający do skorzystania z nowego świadczenia to 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r. albo czerwcu 2022 r., albo sierpniu 2021 r.

Miejsce prowadzenia biznesu to kolejne kryterium. Możliwość otrzymania wsparcia mają płatnicy, którzy prowadzili działalność w powiatach, przez które przepływa Odra lub w jej pobliżu, tj. w powiatach: głogowski, górowski, legnicki, Legnica (miasto na prawach powiatu), lubiński, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, Wrocław (miasto na prawach powiatu), gorzowski, Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu), krośnieński, nowosolski, słubicki, sulęciński, wschowski, zielonogórski, Zielona Góra (miasto na prawach powiatu), brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, opolski, Opole (miasto na prawach powiatu), raciborski, wodzisławski, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, sławieński, Szczecin (miasto na prawach powiatu), Świnoujście (miasto na prawach powiatu).

PKD uprawniające do skorzystania z tego wsparcia również nie pozostaje bez znaczenia. O pomoc będą mogli ubiegać się płatnicy składek z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Mowa m.in. o rybołówstwie, sektorze gastronomicznym, hotelarstwie czy firmami związanymi ze sportem. Pełna lista kodów PKD uprawniających do skorzystania ze wsparcia dostępna jest na stronie internetowej ZUS.

Wnioski można wysyłać do ZUS jeszcze do końca roku. Od wypłaconych pieniędzy nie jest pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Nie podlega ono potrąceniom i egzekucji. Świadczenie stanowi tzw. pomoc de minimis. Ustawa dopuszcza składanie wniosków w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz wypłatę na rachunek bankowy płatnika składek.

RadioZET.pl/ZUS